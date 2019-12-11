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Türk Hava Yolları Final Etabı'na yükseldi

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Axa Sigorta Kupa Voley birinci etap ikinci karşılaşmasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek, adını final etabına yazdırdı.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Axa Sigorta Kupa Voley birinci etap ikinci karşılaşmasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek, adını final etabına yazdırdı.


AXA Sigorta Kupa Voley birinci etap birinci maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, ikinci maçta da rakibini 18-25, 25-17, 25-11 ve 27-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek adını final etabına yazdırdı.


Türk Hava Yolları'nın final etabındaki rakibi Eczacıbaşı Vitra - Vakıfbank karşılaşmasından sonra belli olacak.

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