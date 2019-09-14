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Türk Hava Yolları Spor Kulübü Balkan Kupası'nda finalde

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol takımı, ilk maçında karşı karşıya geldiği Romanya’nın CS Dinamo Bucuresti takımını 3-0 yenerek Balkan Kupası’nda finale kaldı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol takımı, ilk maçında karşı karşıya geldiği Romanya'nın CS Dinamo Bucuresti takımını 3-0 yenerek Balkan Kupası'nda finale kaldı.


Ülkemizi 2019 Balkan Kupası'nda kadınlar kategorisinde temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol takımı, organizasyon kapsamında bugün Romanya'nın CS Dinamo Bucuresti takımı ile karşı karşıya geldi.


Türk Hava Yolları Kadın Voleybol takımı, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-10, 28-26 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak Balkan Kupası'nda finale kaldı.


Türk Hava Yolları Kadın Voleybol takımı Balkan Kupası'ndaki ikinci ve son maçında ise, yarın (15 Eylül Pazar), saat 17.00'de Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımıyla karşılaşacak.

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