Türk Hava Yolları Zonguldak'a tarifeli sefer başlattı

Bayrak taşıyıcının yurt içindeki 50'inci uçuş noktası Zonguldak Havalimanı'na (ONQ) haftada karşılıklı 3 olarak seferler gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan ve Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerinin barındırdığı Zonguldak'a bu gün itibariyle tarifeli seferlerini başlattı. THY, Cehennem Ağzı Mağaraları başta olmak üzere şehrin doğal ve kültürel zenginlikleri gezginlerin yoğun ilgisini çeken kente, İstanbul Havalimanı'ndan karşılıklı olmak üzere haftada 3 sefer düzenleyecek.

“Dünyanın kapılarını bu güzel şehre açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz”

Zonguldak hat açılışına ilişkin yorumlarını paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Bilal Ekşi; “Bugün, havayolunu halkın yolu yapma çalışmalarımız yeni bir meyve daha verdi ve Zonguldak'ı Türk Hava Yolları'nın uçtuğu şehirler arasına ekledik. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok noktaya uçan havayolu olarak dünyanın kapılarını bu güzel şehre açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Zonguldak'tan İstanbul Havalimanı aracılığıyla dünyanın dört bir yanına seyahat edecek Zonguldaklı hemşehrilerimize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Sizleri Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

Türk Hava Yolları yolcuları Zonguldak kalkışlı ve varışlı tarifeli uçuşlarını haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenleyecek. Yolcular seyahat planlarını her şey dahil 99.99 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla gerçekleştirebilecek.