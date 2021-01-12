İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Hava Yolları'ından yurtdışı uçuşlarda yüzde 40 indirim kampanyası

Türk Hava Yolları(THY), yurtdışı uçuşlarını kapsayan uçuşlara geçerli olmak üzere 1 Nisan-31 Aralık tarihleri arasında yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.


Türk Hava Yolları, yurt dışına seyahat edecek yolcular için yeni bir kampanyanın başlatıldığını duyurdu. Kampanya kapsamında bayrak taşıyıcı havayolunun yurtdışı uçuşlarındaki tüm bilet tiplerinde geçerli olmak üzere 13-15 Ocak tarihleri arasında bilet satın alacak yolcular, 1 Nisan - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek. Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olup, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak. Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an) varışlı/çıkışlı noktalar ise kampanya kapsamında yer almıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.