Türk havacılığı büyümeye devam ediyor

Buna göre, Türkiye'de Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 10, kalkan uçak sayısında yüzde 10, transit üst geçişlerde yüzde 11.3 artış gerçekleşti. Toplam trafikteki artış oranı ise yüzde 4.4 oldu.

Açıklanan Kasım 2018 Eurocontrol verilerine göre Avrupa hava sahasındaki hava trafiğinin yüzde 14,24'ü Türkiye'de gerçekleşti. Türkiye, yüzde 14.24 trafik payı ile Avrupa Hava sahasında hizmet verdiği en yüksek trafik oranına ulaştı.

Bu oran 2017 yılında yüzde 13.57, 2016 yılında yüzde 13.34, 2015 yılında yüzde 13.93, 2014 yılında yüzde 13.20 olmuştu.

Atatürk Havalimanı üçüncü sırada

Kasım sonu itibariyle AHL'deki trafikte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 artış gerçekleşti. Aynı zamanda İstanbul Atatürk Havalimanı, Kasım ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi'nde tarifeli uçuşlarda günlük ortalama 509.6 kalkışla üçüncü sırada yer aldı.

Kasım ayında charter uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 25.5 kalkışla ikinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı'nda charter uçuşlarda Kasım sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artış gerçekleşti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 51.9 trafikle altıncı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti günlük ortalama 49.4 trafikle sekizinci sırada yer aldı.