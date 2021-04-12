Türk hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İhlas Vakfı, Ramazan Ayı'nda hayırseverlerin gıda kolisi, erzak, iftar, zekat, fitre bağışlarını Sudan, Somali, Çad, Afganistan ve Türkiye'de tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın Ramazan-ı Şerif dolayısıyla yurtiçi ve yurtdışında hayırseverlerle birlikte yapacakları yardımlar konusunda İHA'ya açıklamalarda bulundu. Ahmet Tuncer Akalın, “İhlâs Vakfı'nın her ramazan olduğu gibi, bu ramazanda da hayırseverlerin gıda kolisi, erzak, iftar, zekat, fitre bağışlarını Sudan, Somali, Çad ve Afganistan'da ve Türkiye'de tespit edilen fakir, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması için koordinasyon çalışmaları tamamladı” dedi.

Akalın, yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

“İhlas Vakfı'nın “Dünya için paylaşma vakti” sloganıyla rahmet, bereket, afv ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifte hayırseverlerin bağışlarıyla Somali başta olmak üzere, Sudan, Çad ve Afganistan'da iftar sofraları kurarak, kumanya, erzak dağıtımları yaparak, garib, gruba, fakir, fukara ve yetimlerin yüzünü güldüreceğiz.

Salgın hastalık döneminde yurtlarımızda kalan yurtdışı öğrenciler Çamlıca, Kütahya ve Bursa yurtlarımızda kalıyorlar. Onların barınma, yeme-içme hizmetlerini sürdürüyoruz, hayırseverler bu öğrencilere de iftar verebilecekler.

Hayırseverlerin yardımları, ihtiyaç sahiplerine Somali'de mezunlarımızdan Ahmet Ali İbrahim, Sudan'da Müştak Saygın, Çad'da Ömer Sultan, Afganistan'da Abdülhakim Mahdum ve ekipleri tarafından güvenle ulaştırılacak.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverler, ihlasvakfi.org.tr adresinden online olarak, kredi kartı ile iftar, gıda kolisi, erzak, zekat, fitre, giyecek bağışı yapabilecekler. Ayrıca İhlas Vakfı'nın SMS hattı ile "iftar" yaz 8340'a gönder. 22 TL, "iftar" yaz 8350'a gönder. 10 TL bağış gönderebilecekler”.

Akalın, İslam Alemi'nin Ramazan-ı Şerifini tebrik edip, hayırlar getirmesi temennisi ile sözlerini tamamladı.