Türk inşaat firmalarından Erbil Yapı Fuarı'na çıkarma

Türk inşaat firmaları, 13 ülkeden 408 markanın katıldığı Erbil yapı Fuarı'nda yer aldı. Türkiye'den giden 54 firma yapılandırma alanlarında yetkinliklerini sergiledi. Fuara katılan Türkiye Erbil Başkonsolosu Memet Mevlüt Yakut, başarılarından ötürü Türk firmaları tebrik etti.

Kuzey Irak'ın yeniden yapılandırılması ve ileriye dönük altyapı yatırımlarında Türk firmaları etkin rol oynayacak. 23-26 Mayıs tarihlerinde 13'üncüsü düzenlenen Erbil Yapı Fuarı'na 54 Türk firması katılım gösterdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından açılışı gerçekleştirilen fuara, 13 ülkeden 408 inşaat markası ve 20 bini aşkın ziyaretçi katıldı. Fuar açılışına katılan Türkiye Erbil Başkonsolosu Memet Mevlüt Yakut, Türk inşaat firmalarının bölgedeki başarısını tebrik etti.

Pyramids Grup Fuarcılık'ın ana organizatörlüğünde gerçekleşen fuar, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin yanı sıra, Irak Ticaret Bakanlığı, Irak İmar ve İskan Bakanlığı, Elektrik Bakanlığı, Planlama Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve ticaret odalarının destek ve işbirliği ile gerçekleşti.

Fuarda Türk firmaları ile devlet kurumları ve ilgili iştirak şirketleri arasında yoğun ikili görüşmeler gerçekleşti. Görüşmelerin akabinde Türk firmaları bölgede büyük inşaat ve yapı projelerinin büyük bir paydaşı olması masaya yatırıldı. Fuarla eş zamanlı gerçekleşen konferansta Mesrur Barzani; ülkenin ileriye yönelik yatırım ve yeniden yapılanma hedeflerinin özellikle inşaat firmaları için çok büyük ticaret potansiyeli sunduğunu belirtti.

Türk firmalarının bölgedeki etkinliği açısından kritik önemde

Önümüzdeki yıl 21-24 Mayıs tarihinde 14'üncüsü gerçekleşecek fuarda Irak inşaat pazarında yerini almak ve bölgedeki bağlantılarını güçlendirmek isteyen Türk firmaları için Erbil Yapı Fuarı'nın kilit bir inşaat ticaret platformu sağladığı düşünülüyor.

Fuara katılım yapı ve inşaat firmaları elektrik ve enerji, mimarlık firmaları, elektrik ve mekanik sistemler, dekorasyon ve iç dizayn, yapı sistemler, su ve çevre teknolojileri, ısıtma, soğutma, havalandırma, cam, ahşap ve metal ürünler, mermer, doğal taş ve makineler, banyo, mutfak ve seramik, dış mekan ve bahçe dekorasyonu, alt ve üst yapı, genel makine alanlarında gerçekleşti.