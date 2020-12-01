Türk iş adamlarından Karabağ'a ‘Zafer tebriği' ziyareti

Türk İş adamlarından oluşan bir heyet, Karabağ zaferi sonrasında Azerbeycan'ı ziyaret etti. Ekim ayında cephe hattına ulaşarak Azerbeycan halkına destek vermeyi planladıklarını aktaran iş adamları, “Covid 19'un etkileri nedeniyle programımız ertelenince şimdi Azerbeycanlı kardeşlerimizle zaferi kutlamak nasip oldu” dediler.

Türk İş adamlarından oluşan bir heyet Karabağ zaferi sonrası Azerbeycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinin ilk gününde Azerbaycan'ın Ulu Önderi Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan heyet, yoğun yağmura rağmen TÜMKİAD Şehitler Hiyabanı ve Bakü Türk Şehitliğini de ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Burada programlarını takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV'ye bir röportaj veren TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, “Biz buraya savaşın sürdüğü dönemde gelecektik. Ancak pandemi ve bürokrasi nedeni ile biraz geciktik. Bugün buraya Azerbaycan'ın zaferini kutlamaya geldik. Çok mutluyuz. Sahada ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Dünya'ya gösterdik. Kardeşlik bağlarımızın ne derece güçlü olduğunu ve birlikte olduğumuz da neleri başarabileceğimizi tüm Dünya'ya gösterdik. Ancak aynı şekilde Ekonomik olarak da güçlü olmalıyız. Bunun için de çok çalışmalıyız” dedi.

“Almaya değil, vermeye geldik”

Program süresince birçok kanalda programlara konuk olan heyet, açıklamalarını sadece Azerbeycanlı kardeşlerimize destek ile sınırlı tuttu. Ekonomik anlamda işbirliği yapmak fikrini ve iradesine karşın iş konuşmayan heyet, “Almaya değil, vermeye geldik” diyerek milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Türk İşadamlarından oluşan bir heyet programların kapsamında Bakü Şehir İdaresi, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ve Azerbaycan Parlamentosu tarafından heyetler eşliğinde kabul edildi. Önemli görüşmelere imza atılan programlarda ülkeler arasında hali hazırda ilerleyen sürece ilave olarak karşılıklı ne gibi adımlar atılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu.

Heyet 4 günlük programını tamamlayarak yurda döndü.