TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “42 yıl evvel arkadaşlarımızı katlettiler. Onu kim kurguladıysa sisteme aldıysa, 15 Temmuz'u da onlar sisteme aldı. Bu ülkenin altı da vatan üstü de vatan” dedi.

TÜRK-İŞ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önce Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü. Törende konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, ”Özellikle sağlık çalışanlarına TÜRK-İŞ topluluğu olarak, canı gönülden teşekkür ediyorum. En tepesinden en sonuna kadar bütün yetkililere” dedi.

Ardından Kazancı yokuşuna çiçek bırakan Atalay, burada yaptığı açıklamada, "42 yıl evvel burada arkadaşlarımızı katlettiler. Aradan 42 yıl geçti. Hala bunları kim yaptı faili meçhul devam ediyor. Onu kim kurguladıysa sisteme aldıysa 15 Temmuz'u da onlar sisteme aldı. Yani bunlar ortaya çıkarmadan bunlar bu ülkeye zarar vermeye devam edecekler. Onun için sağımıza solumuza dikkatli bakmak lazım. Bunlar 100 senedir var. Var olmaya devam edecekler. Bu ülkenin altı da vatan üstü de vatan” dedi.