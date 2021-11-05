Türk iş kadını, 2021 Meaningful Business 100'e seçildi

İş hedefleri ile Birleşmiş Milletler global hedeflerini birleştirmeyi başaran liderler için küresel bir platform olan Meaningful Business, Tabit Kurucusu Tülin Akın'ı 2021 Meaningful Business 100 liderlerinden biri olarak seçti.

Küresel bir ağ ve içerik platformu olan Meaningful Business, Ernst & Young sponsorluğunda gerçekleşen ve Birleşmiş Milletler Küresel Amaçlarını destekleyen iş liderlerinin olağanüstü katkılarını kutlayan Meaningful Business 100 (MB100) ödül programının üçüncü yılında kazananlarını duyurdu.

Küresel bir adaylık sürecinin yaşandığı ödüle 70 farklı ülkeden 500'den fazla katılımcı başvuru yaptı. 21 panel uzmanın küratörlüğünü yaptığı organizasyonun jürileri arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Nikhil Seth; Küresel Girişimcilik Lideri Ernst & Young, Ella's Kitchen kurucusu Paul Lindley, Africa No Filter İcra Direktörü Moky Makura ve Robert Kennedy İnsan Hakları Organizasyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sancia Dalley yer aldı. Her aday beş temel alanda puanlandı: Dayanıklılık, Etki, Yenilik, Liderlik ve Kapsam.

100 iş lideri arasında kurumsal CEO'lar, girişimciler, mikro girişimciler, sürdürülebilirlik liderleri, fonksiyonel beyinler ve 33 ülkeden etki yatırımcıları yer alıyor. Listeye hâkim olan sektörler arasında sağlık, finansal hizmetler, tarım, enerji ve eğitim yer alıyor.

Meaningful Business Kurucusu ve CEO'su Tom Lytton-Dickie, "Bu yılki MB100'e dahil oldukları için iş ve sosyal inovasyonun ne olabileceğinin en iyisini temsil eden Tülin Akın'ı tebrik ederim. Bu liderler çalışmalarını dünyanın en acil sorunlarıyla mücadele etmeye, hepimize umut ve ilham sağlamaya gayret gösteriyor" dedi.

Tülin Akın da, “Tabit olarak kuruluşumuzdan bu yana 17 yıldır halkımıza, yerel ve ulusal otoritelere, medya mensuplarına ve en önemlisi köylerde yaşayan çiftçilere akıllı tarımın sürdürülebilir bir gelecek için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bugün artık her evde kuraklık, gıda krizi, tarımsal üretimdeki sorunlar ve gıda fiyatlarındaki değişimler konuşuluyor. Sosyal girişimci olarak Vodafone Akıllı Köy gibi bu alanda pek çok proje yapıyor, çözüme teknolojik katkılar sağlıyoruz. Bu ödül ile bazen ertelenen ya da yeterince odaklanılmayan bu acil konuların gündeme gelecek olması adına umutluyuz. Türkiye'yi dünyanın seçkin kurumlarının arasında temsil etmekten dolayı gururluyuz. Bu platformda elde edeceğimiz bilgi ve destekleri paylaşmak, daha fazla katkı sağlamak istiyoruz” dedi.