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Türk-İş, Taksim'e çelenk bıraktı

Türk-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Türk-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş üyeleri de meydana gelerek, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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