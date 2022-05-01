Türk-İş, Taksim'e çelenk bıraktı

Türk-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş üyeleri de meydana gelerek, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.