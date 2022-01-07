Türk kadın girişimci dünyaya sağlıklı atıştırmalık satıyor

Kadın girişimci Hatice Bilici, Türkiye'de ürettiği nohut bazlı sağlıklı atıştırmalıkları dünyaya satıyor. Bilici, pandemi döneminde söz konusu ürünlerin tüketiminin arttığını söylerken insan vücudunu olumsuz etkileyecek herhangi bir madde içermemesinin önemine dikkat çekiyor.

Sağlıklı atıştırmalık kategorisi, özellikle pandemi ile beraber hızla büyüyor. Bu süreçte raf ömrü uzun ve koruyucu madde içermeyen, sağlıklı paketli gıdalar tercih edilmeye başlanmış durumda. Pandemide evde fazla vakit geçirildiği dönemde tüketilen atıştırmalıkların insan vücudunu olumsuz etkileyecek herhangi bir madde içermemesi önem taşıyor.

"Nohut, özümüze ait en değerli süper gıdalardan biri"

Türkiye'de yaklaşık 3 yıl önce sektöre adım atan kadın girişimci Hatice Bilici, "Türkiye'de Anadolu topraklarına ait kaliteli, besleyici ürünlerin katma değerli olarak dünyaya sunulmasını istedik. Türkiye'de bizim süper gıdalarımızın ne olabileceği konusunda araştırmalar yaptık. Bu alanda kaliteli, besin değeri yüksek ürünler tercih ediliyor. Nohut bazlı sağlıklı atıştırmalıklar üreterek katma değerli atıştırmalıklar üreterek birçok ülkeye satmaya başladık. Baklagillerden yapılan, kaliteli besin değeri yüksek sağlıklı atıştırmalıklar ve bütünsel gıdalar daha çok tercih ediliyor. Bizim marka olarak nohutu seçmemizdeki neden ise, nohutun tam anlamıyla özümüze ait en değerli süper gıdalardan biri olması" dedi.

''Pandemi döneminde sağlıklı atıştırmalıklar daha çok tüketilmeye başladı''

Pandemiyle beraber insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için kaliteli beslenmeye daha çok önem vermeye başladığını söyleyen Bilici, "Pandemi döneminde sağlıklı atıştırmalıklar daha çok tüketilmeye başladı. Covid sebebiyle evlere kapanmamızdan dolayı yeme alışkanlıklarımız da değişti. Genel olarak hayat tarzımızı, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı direkt etkilediğinden sağlıklı atıştırmalık kategorisi hızla büyüyor. Özellikle kolay ulaşılabilen, uygun fiyatlı, sağlıklı ama tattan ödün vermeyen keyifli yiyecekler en çok tercih edilen gıdalar oldu. Bununla beraber atıştırmalıkların yeterli besin değeri içermesi de en önem verilen noktalardan biri haline geldi. Tüketicinin sağlık bilincinin gün be gün artması nedeniyle küresel pazarda fonksiyonel gıdalara verilen önemin gittikçe artıyor. Ürettiğimiz atıştırmalıklar hem yüksek proteinli hem de glütensiz şekilde üretildi. Atıştırmalıklarda katkı maddesi olmaması sağlık açısından daha faydalı oluyor. Bizde bunları gözeterek üretimlerimizi yaparak yurt içine ve yurt dışına hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"İhracatta hedef ABD'den sonra Kanada"

Sağlıklı atıştırmalık gurubunda ürettikleri ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesiyle ilgili de bilgi veren Bilici, ‘'Ürettiğimiz sağlıklı atıştırmalıklar 2022'de ABD'de Amazon satışlarında şirket ve aileler için karışık kutularımız öne çıkacak. ABD'de varlığımızı artırmanın yanı sıra, ürünlerimizi Kanada'ya da ihraç etmeyi planlıyoruz. Hammadde ihtiyacımızı tamamen Türkiye'den karşılamaya çok özen gösteriyoruz. Ürünlerimizin yerli payı yüzde 100” ifadelerini kullandı.