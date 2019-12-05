İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Kahvesi Günü'nde kahve ikramı yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi 5 Aralık Türk Kahvesi Günü dolayısı ile vatandaşlara kahve ikramında bulundu.


Türk Kahvesi 2013'den bu yana UNESCO'nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” temsili listesinde yer alıyor. Büyükçekmece Belediyesi, Türk kahvesi kültürüne katkı sağlamak amacıyla Zülfü Livaneli Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara gün boyu Türk kahvesi ikram etti. Türk kahvesinin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'dan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metodlarındandır. Kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. UNESCO tarafından 5 Aralık gününün Türk Kahvesi Günü olarak ilan edilmesi bunun göstergesidir. Bizde bu anlamlı günde Büyükçekmece ailemize Türk kahvesi ve lokum ikram ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.