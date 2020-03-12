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Türk Kaptanın katili yurda getirildi

Hint Okyanusu’nda ’İnce Karadeniz’ adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi’yi bıçakla saldırı sonucu öldüren katil zanlısı Ergin A.

Hint Okyanusu'nda 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçakla saldırı sonucu öldüren katil zanlısı Ergin A. Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi.


Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş ve 4 personeli yaralamıştı. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanarak tutulan katil zanlısı, geminin Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Kaptan Bora Ekşi'nin ailesinin talebi doğrultusunda Türkiye'de yargılanması için Ergin A.'nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından katil zanlısının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türkiye'den giden polis ekibi Ergin A.'yı teslim alarak, bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından katil zanlısı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Olayın geçmişi


Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişi de yaralanmıştı.

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