Türk kick boksu İsviçre yolunda

Türkiye'de birçok kick boks organizasyonu düzenleyen ünlü organizatör Kürşat Şahin'in etkinlikleri artık dünyaya açıldı. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'da gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Loca Fight Clup Kick Boks Gecesi yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre ve Almanya'da yapılacak.

Ünlü organizatör Kürşat Şahin tarafından geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'da düzenlenen kick boks gecesi dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Gerçekleştirdiği organizasyonlarla Türk sporcuları dünyaya tanıtan Şahin, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre ve Almanya'da yeni etkinliklere imza atıyor. Aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcular, yeni düzenlenecek organizasyonlar için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Türk sporcuların son düzenlenen yarışmalarda çok büyük başarılar elde ettiğini belirten Şahin, "Bizim organizasyon yaparken maliyetlerimiz çok yüksek ama bir işi severek yapıyorsanız maliyetleri çok da düşünmüyorsunuz aslında. Burada devlet desteğimiz yok, sponsor desteklerimizle yürüyoruz. Şimdi Avrupa ve dünyaya açıldık, daha zorlu süreçler bizi bekliyor. Biz bu işi ve kardeşlerimizi seviyoruz. Milli takıma çok büyük faydamız var, genç yetenekleri ortaya çıkarıyoruz. Bize bir devlet desteği olması lazım. Sporcuların bazı ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı göndere çekiyoruz, birçok genç bu sporcuları örnek alıyor ama biz futbolun çok gölgesinde kalıyoruz. Geçen hafta kick boks Avrupa şampiyonası yapıldı ve kick boks tarihindeki en çok madalya alındı. Bayrağımız 56 defa göndere çekildi, ancak buna dünya medyasının gösterdiği ilgiyi Türk basını göstermedi. Bu çocuklar dünyada bizi temsil edip bayağımızı kaldırdı. Biz federasyonun yaptığı maçlardan daha çok izleniyoruz. Ben 120 ülkeye canlı yayın yaparak bu çocukların izlenmesini sağlıyorum. Ama biz yine destek alamıyoruz, bizim desteğe, milletimizin gücüne ihtiyacımız var. Biz bu işi devletimiz için bayrağımız için yapıyoruz. Bayrağımızı, devletimizi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bizi gençler örnek alıyor. Salonlara geliyorlar ve canla başla savaş veriyorlar. Benim sporcularımda aradığım şartlar var bunlar da milli takımda forma giymiş olması ve Avrupa'da derece yapmış olması. Biz önümüze gelen sporları almıyoruz" diye konuştu.

Süleyman Zana Barış: "Hayallerimin peşinden gidiyorum"

Küçüklüğünden bu yana kick boks sporuna gönül verdiğini ve Kürşat Şahin tarafından düzenlenen organizasyonları izledikten sonra kick boks ile aktif olarak uğraştığını belirten Süleyman Zana Barış, "Ben kick boksta yeniyim, benim hayalimdi, hayallerimin peşinden gidiyorum. Bu sporu seven arkadaşlarımız varsa ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben daha önceden de bu sporu takip ediyordum. Kürşat hocamızın maçlarını izledikten sonra da gelmeye karar verdim şu an yetişiyorum" dedi.