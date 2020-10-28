Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'a yardım eli

Türk Kızılayı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi için Tuzla'dan yola çıkan 11 insani yardım tırını uğurladı. Kızılay savaşın en büyük mağdurlarından olan çocukları da unutmayarak yardım tırlarının içerisine oyuncak da koydu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarının artması sonrası Türk Kızılayı geçtiğimiz günlerde bölgeye toplamda 2 sevkiyatta 8 tır insani yardım malzemesi göndermişti. Kızılay tarafından Azerbaycan'a gönderilen 3'üncü insanı yardım tırı da yola çıktı. Tuzla'daki Anadolu Lojistik Merkezi'nden kalkan 11 insani yardım tırı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için Türkiye'den Azerbaycan'a doğru hareket etti. Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla gönderilen tırların içerisinde gıda ürünleri, kışlık kıyafet, ayakkabı, battaniye, cerrahi maske ve hijyen malzemeleri afet uzmanları eşliğinde bölgeye gönderildi. Kızılay savaşın en büyük mağdurlarından olan çocukları da unutmayarak yardım tırlarının içerisine oyuncak da koydu.

Şimdiye kadar gönderilen yardım malzemelerinin maddi değeri ise 2.5 milyon lirayı aştı. Yürütülen çalışma hakkında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, "Azerbaycan ile alakalı iki hafta öncesinde başlayan yardım kampanyamıza bugün yine göndereceğimiz 11 tırla devam edeceğiz. Bir kardeşlik vazifesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaçları olan malzemeleri, Türk milletinin topladığı ve Kızılay aracılığıyla göndermek istedikleri yardımları göndereceğiz.

Azerbaycan Kızılayı ile diyolaglarımız sürekli olarak devam etmektedir. Bugün göndereceğimiz 11 tırın içerisinde gıda ve giyim malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri gibi ürünler var. Bu yardımlar devam edecek ama temenimiz kardeş Azerbaycan'ın bir an önce işgal edilen topraklarının özgürlüğe kavuşması ve insanların huzur içinde yaşamasıdır. Bu bizim için bir kardeşlik sorunu. Kardeşlik meselesi" diye konuştu.