Türk Kızılayının 150. yılı etkinlikleri, Kızılay TALKS Konferansı ile başladı

Türk Kızılayı, 150'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında “Daha insani bir gelecek için” teması ile Kızılay TALKS Konferansı düzenliyor. Konferansta insani yardım sektörünün geleceğine ışık tutulması hedeflenirken, düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Biz insani yardım aktörleri olarak söylüyoruz ki illegal bir insan yoktur, evini ölüm korkusuyla terk etmiş olan, korunmaya muhtaç olan insan vardır” dedi.

Küresel ölçekli ilk insani yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı, 150'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında “Daha insani bir gelecek için” teması ile Kızılay TALKS Konferansı düzenliyor. İnsani yardım konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal sorumluluk bilincine farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak için İstanbul düzenlenen konferansta, insani yardım ekosisteminde yer alan profesyoneller, yöneticiler, akademisyenler ve medya mensupları bir araya geldi.

İnsani yardım sektörünün geleceğine ışık tutmayı hedefleyen konferansın öncesinde Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, IFCR Türkiye Temsilcisi Mette Peterson ve Operasyonlar ve Ortaklıklar İletişim ve Koordinasyon (ICRC) Bölümü Başkanı Katy Attfield basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Basın toplantısında konuşan Kınık, “Biz insani yardım aktörleri olarak söylüyoruz ki illegal bir insan yoktur, evini ölüm korkusuyla terk etmiş olan, korunmaya muhtaç olan insan vardır” ifadelerini kullandı. Attfield ve Peterson ise Suriyeli mültecilere yardım noktasında Türkiye'nin çok büyük işler başardığının altını çizdi.

“İllegal bir insan yoktur, evini ölüm korkusuyla terk etmiş olan, korunmaya muhtaç olan insan vardır”

Basın toplantısında dünyada bulunan yardıma muhtaç insanlara değinen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bugün dünyada 137 milyon insan başkasının yardımı olmadan yaşayamayacak durumda. Biz bu yaklaşık 140 milyon insana yardım ulaştırmak için aslında çalışan aktörleriz. Fakat bizim afetçilerin ve insani yardımcıların bir mottosu vardır ‘geride kimseyi bırakma'. 2017 yılında 300 bin çocuk, anası, babası, ailesi olmaksızın yurdunu terk edip bir başka topraklarda kendine bir gelecek aramak için evinden barkından ayrılmış durumda. Bu 2012 yılındaki rakamın 5 katı. Bu 300 bin yalnız çocuk Yunanistan'a, İspanya'ya, Bulgaristan'a varırken, İtalya'ya varırken etrafından annesi babası olmaksızın bu topraklara ayakbastı ve bir gelecek elde etmeye çalıştı. Bugün Orta Akdeniz'de arama kurtarma faaliyeti yürütebilecek tek bir geminin seyrüseferine izin verilmiyor. Son gemi Aquarius, İspanya'da Cebelitarık ve Panama bandıralarını kaybettiği için tutuklu duruyor. Geçtiğimiz 31 ay içerisinde 29 bin insanın Akdeniz'de sularda boğulmaktan kurtarılmasına vesile olan Aquarius bugün İspanya limanlarında tutuklu. Biz insani yardım aktörleri olarak söylüyoruz ki illegal bir insan yoktur, evini ölüm korkusuyla terk etmiş olan, korunmaya muhtaç olan insan vardır” dedi.

“Önümüzdeki günlerde Yemen'i ziyaret edeceğiz”

Yemen'de devam eden savaş dolayısıyla bölgede zor durumda olan insanlara yardım ulaştırma konusunda Kızılayın çalışmalarından bahseden Kerem Kınık, “Kızılay Yemen'de bir delegasyon çalıştırıyor. Kendi ekibimiz bu anlamda Yemen'de bulunuyor ve savaşın başladığı günden bu yana kesintisiz Yemen'deki insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Yemen'i ziyaret edeceğiz. Yemen'de ilgili taraflar ile görüşmeler yapacağız ve bu bölgedeki insani yardım faaliyetlerimizin yaygınlaştırılması çerçevesinde görüşmelerde bulunacağız. Şu an büyük bir kampanyamız devam etmekte ‘Yemen'e hemen yardım' adı altında” dedi.

“Medyanın insani yardım sektörüne olan ilgisinin artmasını arzu ediyoruz”

İnsani yardım ekolojisinde medyanın rolüne değinen Kınık, “Biz medyanın insani yardım sektörüne olan ilgisinin artmasını arzu ediyoruz. Acısını dünyanın bilmediği o kadar çok hikaye var ki dünyada. Bu hikayeleri anlatabilmek adına stratejimiz kızılay olarak güçlü bir kurumsal iletişim ve medya ekibimiz var bu anlamda size destek vermek için çalışıyoruz. Biraz daha belki bir medya okuryazarlığı sosyal medya okuryazarlığı noktasında da bizim sektörümüzün eğitime ihtiyacı var. Çünkü bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bir, savunuculuk, insanların dertlerini dünyaya anlatabilmek. İkincisi, gönüllerimizin istihdamı için onların kurumlarımızı ve yaptığımız işleri anlaması artı bütün bu işlerimiz için toplayacağımız yardımlar. Dolayısıyla bütün bu faaliyetlerimiz için sizlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Türk Kızılayının 150'nci yıldönümü kapsamında yapılacak etkinliklerin başlangıcı olan Kızılay TALKS Konferansı kapsamında, insani yardım konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal sorumluluk bilincine farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak için uzmanlar ve yöneticilerin katılacağı paneller gün boyu devam edecek.