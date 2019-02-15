Türk koleji bilişim teknolojileri vizyonunu Polonya'ya tanıttı

Doğa Koleji, Polonya Eğitim Bakanlığına işletme yüksek lisans programının lise düzeyine uyarlanmış eğitim modeli t-MBA ve kodlama eğitimiyle matematiği oyunlaştırarak yenilikçi bir eğitim programı haline getirdiği CodeMath'i tanıttı. Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, t-MBA ve CodeMath ile eğitimde ihracata katkıda bulunacaklarını ifade ederek, “Eğitim içeriklerimizle iddialıyız” dedi.

‘Kodlama eğitimi' ile matematiği oyunlaştırarak yenilikçi bir eğitim programı haline getiren Doğa Koleji, CodeMath ve işletme yüksek lisans programını lise düzeyine uyarlayarak geliştirdiği t-MBA (Teenager MBA) eğitim programını Polonya Eğitim Bakanlığına tanıttı. t-MBA eğitim modeli, 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.

“Öğrencilere önemli değerler katıyor”

Polonya Eğitim Bakanlığı Program Materyal Geliştirme ve Yenilik Departman Koordinatörü Rafal Lew Starowicz ile bir araya gelen Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, “Uzun yıllardır tüm kampüslerimizde uyguladığımız t-MBA eğitim programını Polonya'ya tanıtarak yeni bir iş birliğine kapı araladık” dedi. İnanır, Starowicz'e t-MBA ve CodeMath eğitim programlarının öğrencilere önemli değerler kattığını ifade ederek, “Öğrencilerimiz lise düzeyinde t-MBA eğitim modeliyle dünyayı yönetsel, ekonomik ve stratejik açıdan yorumlayabilme yetisi kazanıyorlar” dedi.

Polonya ile eğitim içeriği anlaşması

Polonya Eğitim Bakanlığına CodeMath eğitim programıyla ilgili sunum yaptıklarını belirten İnanır, “Soyut kavramlardan oluşan matematiği, teknolojinin ABC'si olan kodlama adımlarıyla ve sevdirerek öğretiyoruz. Çocuklarımız disiplinler arası etkileşim metodumuz sayesinde oyun oynarken hem matematik hem de kodlama kazanımları ediniyorlar” dedi.

Matematiği ve kodlamayı birer oyun haline getirip sevdirdiklerini anlatan İnanır, “Polonya Eğitim Bakanlığı ile eğitim içeriklerini geliştirme konusunda prensip anlaşmasına vardık” diye konuştu.

Bakanlığın izlediği CodeMath ile Türkiye'nin eğitimde yeni bir ihracat kapısı aralayabileceğini anlatan İnanır, “Okulumuzun akademik birimi iki yıldan fazla süredir bu proje üzerinde çalıştı. Yakaladığımız ilgi sayesinde ülkemiz için bir ilk sayılacak bu proje ile eğitimde bir ihraç kalemi oluşturmayı başardık. Matematik branşı ile başladığımız yolculuğumuza diğer disiplinleri de ekleyerek devam edeceğiz” dedi.

İnanır, Polonya eğitim sisteminin dijitalleşme uygulamaları ve materyallere dair çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını da ifade etti.

“Eğitim sistemimizi yurt dışına ihraç edeceğiz”

Polonya BeCreo Technologies şirketi Scottie Go yetkilileri ile bir araya gelen İnanır, farklı firmalarla bilgisayarsız kodlama ve algoritmik düşünme programlarını tanıtarak, bilişim teknolojileri ve eğitim program içeriklerini uluslararası alanda işbirliği içinde geliştirme çabası içinde olacaklarını söyledi.

Avrupa'nın en büyük bilim merkezleri arasında yer alan Kopernik Bilim Merkezi'ni de ziyaret eden İnanır ve Doğa Koleji üst yönetimi, ziyaretin ardından Polonya'nın ve Avrupa Birliği'nin bilişim ve teknoloji araştırmaları görevini üstlenen Poznan Süper Bilgi İşlem ve Ağ Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkez Direktörü Krzystof Kurowski, medikal, robotik ve akustik araştırma geliştirme laboratuvarları hakkında Doğa Koleji yönetimine bilgi verdi. Dijitalleşmemiş beşeri bilimler alanında dijital kütüphane uygulamalarını anlatan Kurowski, veri merkezinin ve Network Operasyon Merkezi'nin süreçlerini paylaştı. İnanır, “Bu merkez her ne kadar son teknoloji kullanılarak inşa edilmiş olsa da ülkemizdeki benzerlerinin daha modern ve çağın gerekliliklerine uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemiz adına sevindirici olan bir başka konu da artık kendi eğitim sistemimizi yurt dışına ihraç etmeye başlayacak noktaya gelmiş olmamızdır” dedi.

Ziyarete Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, Lisanslı Okullar Direktörü Serkan Karabulut ve AB Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan katıldı.