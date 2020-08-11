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Türk kozmetik firmasından büyük başarı

Turkiye pandemiye rağmen her alanda büyümeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kozmetik firması büyük bir başarı göstererek dünyanın en büyük 7. kozmetik markası oldu.


Covid 19 pandemi sürecinde dünyada bir çok kozmetik firması işçi çıkattırken kozmetik ekibini genişletip istihdam sağlayarak 40 milyonluk yatırım yapan Türk kozmetik firması Aynu zamanda pandemi sürecinde ücretsiz 3 milyon maske dağıttı.


Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, “Ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz. Yabancı marka takıntısından vazgeçtik. Markanın uygun fiyat ve yüksek kalite stratejisine güvendikleri için Türk halkına teşekkür ederim. Bir çok yabancı firma bizi almak için talebi var ama biz satmayacağız. Bugün 32 ülkeye ihracatı olan markanın hedefi, bu sayıyı 60'ın üzerine çıkarıp ülkeye daha fazla döviz getirmek, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız'' dedi.

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