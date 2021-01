Türk kulübü EC BOXİNG'de yeni konsept

yılını kutlayan Türk boks kulübü EC BOXİNG, pandemi dolayısıyla küçülerek dinamikleşme konseptine gitti.

Dünya devleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda kuruluşunun 10. yılını kutlayan Türk boks kulübü EC BOXİNG, pandemi nedeniyle küçülme kararı aldı. Kurulduğu günden beri dünya çapında 50 gala ile binin üzerinde maça imza atan ve bugüne kadar dünya şampiyonlukları dahil, ellinin üzerinde altın kemeri bünyesine kazandıran kulüp, küçülerek dinamikleşme konseptine gitti.

Dört yıl üst üste Almanya'nın ve geçtiğimiz yıl da dünyanın en iyi promotörü seçilen kulüp başkanı Erol Ceylan, pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi kendilerini de olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, "Kulübümüz bünyesinde dünya çapında başarılara imza atmış olan 25'in üzerinde sporcumuz bulunuyordu. Pandemi dolayısıyla bir yıldan beri ne boks galası düzenleyebiliyoruz, ne de dünya çapında böylesi boks galaları organize ediliyor. Ekip olarak elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen sporcularımı ringlere çıkarmak için imkanlar bulamadık. Bu da sporcularımızın hem maddi olarak kazançlarını düşürüyor, hem de maç yapmadıkları için formdan düşmelerine neden oluyor. Kulübümüzle yapmış oldukları sözleşmeler de onların başka menajer veya promotör ile çalışmalarına engel oluyordu. Bu da aylardan beri beni üzüyordu. Onların sözleşmelerini serbest bıraktık. Bu günden sonra istedikleri kulüp ile çalışabilirler. Bizden ayrılan boksörlerin hepsi üst düzeyde boksör oldukları için her promotöre büyük kazanç getireceğinden eminim. O yüzden hiç birinin açıkta kalacağını inanmıyorum. Tabi ki, hepsiyle temasta kalıp kariyerlerini takip edeceğim. Her zaman onların yanında olup kendilerine destek olacağım. EC BOXİNG olarak boksa yine devam ediyoruz. Gelecek vadeden genç sporcularla eskiden olduğu gibi yolumuza devam ediyoruz. Yalnız eskisi kadar kalabalık bir kadromuz olmayacak. Küçük ama dinamik bir kadro kuracağız. Bize dünya şampiyonlukları getireceğine inandığımız boksörler yine kulübümüz bünyesinde mücadele etmeyi sürdürecek. Bu şekilde hem kendi aileme daha çok vakit ayırmış olacağım, hem de şirketlerimle ilgilenmek için fırsatlarım olacak" şeklinde konuştu.