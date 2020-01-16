Türk kulüplerinden Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Bandırma ve Türk Telekom, 11.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Bandırma ve Türk Telekom, 11. hafta maçlarını 4'te 4 galibiyet alarak geride bıraktı.
BCL'de mücadele eden Türk kulüpleri Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Bandırma ve Türk Telekom, 11. haftada 4'te 4 yaptı. Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi 96-67'lik skorla mağlup ederken, siyah beyazlılarda; Shaquielle McKissic 18, Oğuz Savaş 17 ve Nemanja Djurisic 15 sayıyla oynadı. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, bu galibiyetle 4. sıraya yükseldi.
Bandırma ise Yunanistan deplasmanında karşılaştığı AEK'i 96-84 ile geçerken; Şehmus Hazer 23, Jaime Smith 19 ve Emanuel Terry 13 sayıyla maçı tamamladı. Bandırma, 16 puanla B Grubu'nda 6. sırada bulunuyor.
A Grubu'nda 19 puanla liderlik koltuğuna oturan Türk Telekom ise konuk ettiği İspanyol ekibi BAXI Manresa ile oynadığı karşılaşmayı 78-72 kazanırken, Ankara ekibinde Kyle Wiltjer 22, TJ Campbell 18 ve Nick Johnson 16 sayıyla oynadı.
Gaziantep Basketbol da sahasında mücadele ettiği Letonya kulübü VEF Riga'yı 86-79 mağlup ederken, Gaziantep'te; Sarunas Vasiliauskas 20, Drew Crawford 18 ve Orhan Haciyeva 10 sayı kaydetti. C Grubu'nda Gaziantep 14 puanla 7. sırada bulunuyor.
BCL'de Türk takımlarının 12. haftada oynayacakları maçların programı ise şöyle:
21 Ocak, Salı
20.00 Teksüt Bandırma - Rasta Vechta (Almanya)
TSİ 20.00 Falco Szombathely (Macaristan) - Beşiktaş Sompo Sigorta
22 Ocak, Çarşamba
20.00 Gaziantep - Iberostar Tenerife (İspanya)
TSİ 22.00 Filou Oostende (Belçika) - Türk Telekom