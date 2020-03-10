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Türk mankenler, Ambrosio'ya eşlik edecekler

Dijital art tekniğiyle ve Göbeklitepe konseptiyle hazırlanan podyumda yürüyecek olan ünlü top model Alessandra Ambrosio’ya Türk mankenler de eşlik edecek.

Dijital art tekniğiyle ve Göbeklitepe konseptiyle hazırlanan podyumda yürüyecek olan ünlü top model Alessandra Ambrosio'ya Türk mankenler de eşlik edecek.


17 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da, koreografisini Yasin Soy'un hazırladığı şovda, Özge Ulusoy ile Miss Turkey güzelleri Şevval Şahin, Pınar Tartan, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan ve Büşra Turan da yer alacak.


2020 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sunulacağı defilede, Alessandra Ambrosio dört ayrı kıyafet giyecek. Ambrosio ve Türk güzeller, finalde Türkiye‘nin en önemli moda tasarımcılarından Özlem Süer imzası ile hazırlanan Göbeklitepe özel tasarımlarını sunacak.

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