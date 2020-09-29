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''Türk markaları artık tüm dünyaya rahatça paket servis alanında açılabilecek''

’Bulut Mutfak’ odaklı girişimler ABD, Latin Amerika ve Asya başta olmak üzere Türkiye’de de ciddi bir ilgi göremeye başladı.

'Bulut Mutfak' odaklı girişimler ABD, Latin Amerika ve Asya başta olmak üzere Türkiye'de de ciddi bir ilgi göremeye başladı.



'Bulut Mutfak', son dönemlerde globalde yatırımcıların fazlasıyla ilgini çeken bir kavram olarak sektörde yer edinmeye başladı. Restoran mutfakları için ortak çalışma alanları olarak tanımlanan 'Bulut Mutfak' kavramı ile restoranlar, menülerini sadece fiziksel olarak yer aldıkları bölgede değil, birden fazla lokasyonda sunabiliyorlar. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl, Xkitchen markası altında dünyada çapında yaptıkları çalışmalara değindi.



'Bulut Mutfak' girişimleri hakkında bilgiler veren Atilla Bingöl, Eve yemek söyleyenlerin oranının artması ile 'Bulut Mutfak' odaklı girişimler şu anda ABD, Latin Amerika ve Asya başta olmak üzere özellikle şu an Türkiye ve tüm dünyada ciddi bir ilgiyle karşılanıyor. Yüzde 100 yerli sermayeli olan Xkitchen markamız, Amerika Miami'de ve tüm dünyada genişliyor. İstanbul'da şu anda bölgesel anlamda Maslak 1453 ve Ataşehir'de yer almakta olan markamız, yapılanmasına Miami ve Dubai'de devam ediyor. Bu da demek oluyor ki, Türk markaları artık tüm dünyaya rahatça paket servis alanında açılabilecek ve sürece göre kendilerinin restoranlarını hızlıca kurabileceklerdir'' dedi.

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