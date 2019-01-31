Türk markaları dünya sahnesine çıkıyor

200 yakın yerli firma ‘Endüstriyel Teknoloji' alanında dünyanın önde gelen ticaret buluşması olan Hannover Messe'de yer alacak.

Makine ve elektrik mühendisliği bileşenlerinin dijital teknolojilerle uyumunu ele alan dünyanın önde gelen platformu Hannover Messe, 1-5 Nisan tarihleri arasında Türk sanayicileri, Almanya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Otomasyon, robotik, endüstriyel yazılım, güç aktarım ve akışkan teknolojisi, enerji teknolojileri, basınçlı hava ve vakum teknolojileri, yan sanayi ve Ar-Ge alanlarında lider tedarikçiler bir araya geleceği fuarda 200'e yakın Türk firması da bulunacak.

2023 yılı hedefi yüzde 100'lük artışla 34 milyar dolar ihracat olan sanayi sektörü, kilogram değeri yüksek yüksek teknolojili ürünlere odaklandı. Sektör, başta Almanya olmak üzere stratejik pazarı olan Avrupa ülkelerindeki payını artırmak için yerli ve milli teknoloji odaklı ürünlerini global arenada Ticaret Bakanlığı desteği ile Hannover Messe'de sergileyecek. 200'ün üzerinde Türk markasının katılacağı fuarda ihracata yönelik B2B görüşmelerinin yanı sıra ülkeler arası yeni işbirliklerinin yollarını arayacak.

6 bin metrekare alanda 200'e yakın firma

İstanbul Ticaret Odası yan sanayi, enerji ve akışkan teknolojileri hollerinde 60'ın üzerinde katılımcıyla fuarda yer alacak ve fuar boyunca B2B etkinliklerle katılımcılarını muhtemel alıcılar ile buluşacak. Türkiye'nin makinacıları da yine her yıl olduğu gibi fuarda Türk firmalarını temsilen standları ile yer alacak ve Türk sanayicileri uluslararası ortaklarla bir araya getirmek için 2 Nisan'da standında bir etkinlik düzenleyecek. Hannover Messe fuarına toplamda Türkiye'den 6 bin metrekare alanda 200'e yakın firma katılım gösterecek.