Türk markaları, Rusya'daki milyonlarca müşteriye ulaşmaya hazır

“Bringly” adı verilen global pazaryeri projesine destek verecek olan B2CDirect, 1 Milyar Dolar değerleme ve 500 Milyon Dolar sermaye ile kurulan şirketin Türkiye'deki tek ve yetkili iş ortağı oldu.

Türkiye'nin E-İhracat Uzmanı B2CDirect, Yandex ve Sberbank iş birliğini duyurdu. İş birliği kapsamında, 1 Milyar Dolar değerleme, 500 Milyon Dolar başlangıç sermayesi ile Yandex ve Sberbank ortaklığıyla kurulan Yandex.Market şirketine lojistik ve stratejik operasyon desteği verecek olan B2CDirect, “Bringly” adı verilen pazaryeri çözümü ile Yandex.Market'in Türkiye'deki tek ve yetkili iş ortağı oldu. Bu stratejik iş birliği sayesinde B2CDirect, Türk markalarını Rusya'da milyonlarca müşteriye ulaştıracak.

Rusya'da 5 yıl içinde e-ticaret alanında liderliği ele geçirmeyi hedefleyen Yandex.Market, B2CDirect desteği ile global pazaryeri olan “Bringly”de Türk markalarına Rusya ile yapacağı e-ihracatta güvenilir, hızlı ve şeffaf bir hizmet imkanı sağlayacak.

2023'te Rusya ve Türkiye arasında 1 milyar dolarlık e-ticaret işlem hacmine ulaşılacak

B2CDirect olarak bu stratejik iş birliği ile Türkiye'nin e-ihracat hacmini daha da artıracaklarını belirten Yusuf İbili, “Ülkemizde faaliyet gösteren 2,5 milyon kayıtlı KOBİ'nin 900 bini potansiyel ihracatçı durumunda ama bu KOBİ'lerin sadece 65.000'ini ihracat yapıyor. B2CDirect olarak biz de KOBİ'lerimizin bu potansiyellerini en etkili şekilde değerlendirmeleri için onlara direkt ve tek kanaldan tüm ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümler üretiyoruz” dedi.

Türkiye'deki satıcıların Rusya ile yapacağı e-ihracat işlem hacminin 2023'te 1 milyar dolara ulaşacağını öngördüğünü belirten İbili, Rusya'nın sahip olduğu toplamda 10 milyar Dolar'lık sınırötesi e-ticaret işlem hacmine de dikkat çekerek, bu rakamın 2023 yılında 15 milyar Dolar üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti.