Türk metal işleme sektörü EMO Hannover'de buluşacak

Metal işleme ticaret fuarı EMO Hannover, Eylül ayında Almanya'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. 16-21 Eylül 2019 tarihleri arasında “Geleceğin üretimine yön veren akıllı teknolojiler” ana temasıyla düzenlenecek fuarda son teknoloji makinelerin yanı sıra verimli teknik çözümler ve ürün destek hizmetleri 50'ye yakın ülkeden 2 binin üzerinde firmanın katılımıyla sergilenecek. Fuarda Türkiye'yi 50'nin üzerinde yerli marka temsil edecek.

Metal işleme sektöründe dünyanın önde gelen ticaret fuarlarından olan EMO Hannover, “Geleceğin üretimine yön veren akıllı teknolojiler” sloganıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Metal kesme ve şekillendirme tezgahları, üretim sistemleri, yüksek hassasiyetli araçlar, otomatik malzeme akışları, bilgisayar teknolojisi, endüstriyel elektronik ve aksesuar alanlarında modern metal işleme teknolojilerinin sergileneceği fuar 50'nin üzerinde ülkeden 2 binin üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak. Fuarın bu yıl Türkiye sanayisinin ihracat artışında da önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Vizyon ve trend belirleyici olan EMO Fuarı'na katılmaları için üreticileri desteklediklerini ve bu sene Türkiye'den 44 üretici firma ile fuara katıldıklarını belirten Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Ahmet Özkayan, “EMO, dünya üzerindeki makine imalat sanayinin premium fuarı. Sektördeki yenilikler ve en üst teknolojiler burada sergileniyor. Sektörün dünya üzerindeki karar vericilerini buluşturan fuar, ihracatımızda da önemli rol oynuyor. 2014-2019 arasında ihracatını yüzde 30 seviyesinde artıran makine sektörü, Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri olarak ilan edildi. Takım tezgahları sektörü de, makine yapan makinelerden oluşuyor. Dolayısıyla bu makinelerin EMO Fuarı'nda sergilenmesi iç pazarın daraldığı bugünlerde ülke ihracatımız açısından da çok önemli. Biz ihracatla büyüyeceğimize inanıyoruz ve EMO Fuarı'nın bu noktada sektörümüzü ciddi olarak destekleyeceğini düşünüyoruz. Dileğimiz, sektörümüz için bu denli önemli olan bu fuarın birgün İstanbul'da da yapılması” dedi.

EMO Hannover'in, metal işleme konusunda gerçek anlamda uluslararası nitelikteki tek platform olduğuna dikkat çeken Almanya Takım Tezgahları Üreticileri Birliği Fuarlardan Sorumlu Direktörü Christoph Miller, EMO Hannover 2019'un dünyanın en büyük endüstriyel üretim fuarı olacağını belirterek şunları söyledi;

"Makine ve tesis üreticileri geliştirdikleri son teknoloji ürünlerini, otomotiv endüstrisi ve bileşen tedarikçileri, havacılık, hassas mekanik ve optik, gemi yapımı, tıbbi teknoloji, alet ve kalıp imalatı, çelik ve hafif yapı alanlarında üretim yapan lider firmalara EMO Hannover'de sunacaklar. Türk firmalar da katılacakları bu fuarda önemli fırsatlar yakalayacak. Almanya açısından Türkiye, 65 milyon Euro civarında bir hacimle ilk 15 tedarikçi arasında yer alıyor. Bu anlamda Türk takım tezgahı üreticilerinin geleceğe yönelik yatırım kararlarında EMO Hannover 2019 önemli bir rol üstleniyor. Türk sanayiinin en önemli üç tedarikçisi olan Almanya, Tayvan ve Japonya'dan binin üzerinde üretici yeni işbirlikleri için bu fuarda görüşmeler yapabiliyor. Şu ana kadar Türkiye'den Dener Makina San. Beka-Mak Makina, Uzay Ma-kine, Dirinler Makina'nın da aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde firmanın kayıt yaptırdığı fuarımız oldukça verimli geçecek.”

Akıllı fabrikalar için akıllı teknolojiler

EMO Hannover, Endüstri 4.0 konseptli makinelerden bileşenlere, kontrollerden ölçüm sistemlerine ve malzeme akışlarına kadar akıllı fabrikalara yönelik yeni ürün ve çözümleri katılımcı firma ve ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Fuarda insan, tesis ve iş süreçleri arasında kapsamlı bir network kurmaya odaklanılacak. Sektörün bu alanda karşılaştığı zorlukların başında network ağının geldiğine dikkat çeken Miller şunları söyledi;

“Endüstri genelinde networking kavramı çok daha hızlı şekilde ivme kazanmaya başladı. Akıllı fabrikalarla ilgili belirleyici olan faktör tüm değer zinciri boyunca insanlar, tesisler ve iş süreçleri arasında kapsamlı bir network kurulmasıdır. Dijitalleşme ve akıllı fabrika networking uygulamaları ayrıca, süreç izleme veya öngörücü bakım gibi yeni işlevleri kolaylaştırmakta, akıllı verilere ve veri analizine dayanan kendi kendine öğrenen makineleri de beraberinde getirmektedir. Bu tür uygulamalar, müşterilerin ve tedarikçilerin bir sonraki verimlilik seviyesine ulaşabilmelerini sağlayan platform ekonomisi gibi yeni iş modellerinin de temelini oluşturmaktadır. EMO Hannover akıllı fabrikalar için akıllı teknolojilerin buluşma noktasıdır.”

Fuarın odak noktası üretimde nesnelerin interneti

Endüstri 4.0'ın tüm yönlerine dikkat çekilmesi amacıyla EMO Hannover'in farklı etkinliklerinde IoT konusuna ayrıca yer verilecek. Üretimde IoT özel fuar alanında; kontrol teknolojisi, yazılım ve otomasyon teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren katılımcılara yer verilecek. Fuar katılımcılarının ürün geliştirmeden üretime, kalite yönetiminden lojistiğe kadar birçok alanda dünya trendlerini yakından deneyimleme fırsatı elde edeceklerini belirten Miller, “Üreticiler makinelere yatırım yapmakla kalmayıp, entegre çözümler de görmek istiyorlar EMO Hannover, işlerini üretim teknolojisinin üreticileriyle artırmak isteyen IBM, HP, GE, SAP, Microsoft Oracle, Telekom gibi IT tedarikçilere son derece cazip bir ortam sunuyor” dedi.

Fuar kapsamında düzenlenecek özel etkinliklerle katılımcı firmalara ve ziyaretçilere ticari alanda rekabet gücünü arttıracak çözüm önerileri sunulacak. Endüstri 4.0 alanında süreç izleme, operatör desteği, maksimum veri güvenliğiyle sorunsuz veri akışı sağlayan çözümler, bulut teknolojileri gibi yeni teknolojiler sergilenecek. Bilimsel alandaki gelişmeler ve sektörün gelecek vizyonu alanında uzman isimlerin katılacağı panel ve konferanslarla ele alınacak.

EMO Hannover 2019'da, makine teknolojisi ve IT çözümlerinden değişen çalışma dünyasına kadar üretimle ilgili tüm zorlukların ele alınacağını belirten Miller şunları söyledi;

“EMO Hannover 2019'da gelecek nesil makinelerin sunduğu avantajlar sergilenecek. Birçok destekleyici etkinlikte, network üzerinden yapılan üretimin tüm alanlara nasıl yayıldığı gösterilecek. Sipariş işleme, üretim hazırlığı ve planlaması, üretim ve lojistik tümüyle değişecek. Endüstride çalışan insanlara bu görevleri yerine getirebilmelerini sağlayacak becerilerin verilmesi gerekecek. EMO Hannover 2019'un tüm bu konularda sunacak çok şeyi var. EMO, bir kez daha uluslararası üretim teknolojisinin kalbi haline gelecek ve önümüzdeki yıllarda yaşanacak gelişimin yönünü gösterecek.”