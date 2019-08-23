Türk mücevher ihracatçılarından Miami'ye çıkarma

Türkiye'de mücevher ihracatı alanında son yıllarda önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, 200'e yakın Amerikalı mücevher alıcısının, Miami'de yalnızca Türk mücevhercilerle bir araya geleceklerini söyleyerek, sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mücevher ihracatı sektöründe son üç yılda önemli düzeyde bir artış yaşandığını ifade eden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün ihracatta stratejik sektörlerden biri olduğunu kaydederek, yıllara göre mücevher ihracatındaki gelişmeleri aktardı. Kamar, “2017 yılındaki 3,25 milyar dolarlık mücevher ihracatı 2018 yılında yüzde 35'lik artışla 4,4 milyar dolara yükseldi. 2018'de Türkiye'de yüzde 35'lik artış ile ikinci sektör olduk ve 2019 yılının 7 aylık döneminde 2 milyar 168 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirerek, ihracatta yaklaşık yüzde 40'lık artış yaptık. Temmuz ayında ise yüzde 96,2'lik artışla 509,3 milyon dolar ihracata imza atan birinci sektörüz. Ayrıca hükümetimizle eş güdüm içinde çalışılarak kredi kartına dört taksit uygulaması, Ata Karnesi teminat oranları veya kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV alınmasıyla sektörümüzün gelişimine taş koyan düzenlemeler zamanla çözüme kavuştu. Nitekim hem iç hem de dış piyasada sektörümüzü rahatlatacak adımlarla 2023 yılı için belirlediğimiz 12 milyar dolar mücevher ihracat hedefimize emin adımlarla ulaşabiliriz” dedi.

Mücevher ihracatının artabilmesi için sektörün önündeki taşların temizlenmesinin şart olduğunu vurgulayan Kamar, “İhracatın arttırması için önündeki taşların temizlenmesi gerektiğini her platformda beyan ettik. Bu söylemlerimizi karşılıksız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlere inandılar ve ihracatın artması için destek verdiler. Ayrıca Türkiye ihracatçılar Meclisi'ne ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 'de çok teşekkür ediyoruz. Sektörde yaşadığımız sıkıntılarımızı kendilerine ilettiğimizde çok hızlı cevaplar aldık. İhracatta önümüzdeki tüm taşları temizlemeye de devam ediyorlar” diye konuştu.

Türk satıcılar Miami'de 200'e yakın alıcıyla bir araya geliyor

Yurtdışı faaliyetlerinden bahseden Kamar, stratejilerinin; ‘Dünyadaki büyük alıcı ülkelere gideceksin ve büyük alıcıları Türkiye'ye getireceksin' şeklinde olduğunu belirterek, ihracatı arttırmak için artık yalnızca fuarlara gitmediklerini bunun yanı sıra müşterilere kendilerinin gittiğini ve dominant müşterileri Türkiye'ye davet ettiklerini ifade ederek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Önceki yıllarda Orta doğu ağırlıklı olarak önemli pazarlarımızdan biriydi. Fakat son iki yıldır dünyadaki jeopolitik gelişmelerden dolayı hangi ülkede nasıl bir kriz çıkacağını öngöremediğimiz için tamamen ülke çeşitlemesine gitmeye ve yeni stratejiler geliştirmeye başladık. Belirlediğimiz stratejiye göre hareket ediyoruz. Bunun için öncelikle Suudi Arabistan'a gittik. Orada ilk defa 600'e yakın alıcıyla ihracatçılarımızı karşılaştırdık. Daha sonra Katar'ın yaklaşık 50 en büyük alıcı firmasını İstanbul'a davet ettik. Bununla beraber Miami'de 22 - 26 Ağustos tarihleri arasında 50'ye yakın üyemizle Road Show düzenleyeceğiz. Böylece Miami'de Güney Amerika, ABD, Panama ve Meksika'dan 200'e yakın potansiyel alıcı yalnızca Türk satıcılar ile bir araya gelecek.”

Gelecek projeler;

Miami'de gerçekleştirecekleri Road Show'un benzerini Dubai'de Orta doğulu ve Afrikalı alıcılar için de gerçekleştireceklerini belirten Kamar, “Bu organizasyonun ardından Orta Asya ülkelerindeki alıcılarla bir araya gelmek amacıyla Hong Kong'da benzer bir Road Show düzenleyeceğiz. Bunun dışında Mücevher İhracatçıları Birliği olarak bu yıl 8 - 12 Ekim tarihleri arasında 'ilk kez' İstanbul'da gerçekleştirilecek 500'e yakın mücevherle ilgili ismi ağırlayacak olan 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'na ev sahipliği yapacağız. Eş zamanlı olarak da 10 - 13 Ekim tarihleri arasında 49. İstanbul Mücevher Fuarı'nın kapılarını açacağız” şeklinde konuştu.

“Yeni pazarlar için ASEAN çok önemli”

8. İstanbul'da gerçekleşecek olan ASEAN zirvesi hakkında da bilgi veren Kamar, “8 yıldır ASEAN zirvesine katılarak, Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz. Son iki yıldır bu toplantının Türkiye'de yapılması için lobi faaliyeti içerisindeydik ve bunu başardık. ASEAN bugün 40 ülkeye hitap ediyor. Şu an için katılımcı sayısı 200'ü buldu. Burada Türkiye'nin mücevher sektöründeki önemini anlatmaya çalışacağız. Zirvenin bir diğer önemli yanı da ülke çeşitlemesine gitmemizdir. Miami'de yaptığımızı bu zirveyle birlikte Asya'da ve Uzak doğu'da da yapmak istiyoruz. Dünya mücevherinin yüzde 80'i bu coğrafyada işleniyor. O nedenle yeni pazarlar adına bu zirve bizim için çok önemli” diyerek sözlerini sonlandırdı.