Türk mühendisleri geri tepmeyi sıfırlayan, menzili artıran silah aparatı geliştirdi

Savunma sanayii alanında geliştirilen inovatif ürünlere bir yenisi daha eklendi. Türk mühendisleri, silahlarda menzili artıran sesi kesen ve geri tepmeyi sıfıra indiren bir aparat üretti. Albayraklar Şirketler Grubu öncülüğünde geliştirilen sistem askeri drone'lara takılan silahlarda da kullanılabilecek. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Grubun Ceo'su Sertan Ayçiçek konuyla ilgili detaylar verdi.

Grubun yönetim kurulu başkanı Adnan Albayrak, “Türk mühendislerimiz uzun yıllardır silahların çalışma sistemleri üzerine geri tepme ve şahlanma konusunda gizlilikle yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları sonucunda silahların geri tepmesini ve şahlanmasını dış görünüm itibariyle susturucuya benzeyen küçük bir aparat sayesinde sıfıra indirmeyi başardılar.

Bu ürün her türlü uzun veya kısa namlulu silahlarda geri tepme ve şahlanmayı engellerken mermilerin çıkış hızını, menzilini, etkisini iki katına çıkartır ve patlama sesini de keser.

Standart silahlarda çekirdek namlu içerisindeki yiv ve setlere belli bir oranda sürtünür ve çıkış anında çekirdek namlu ağzında sıkışır, yüksek basınçla birlikte namludan fırlar ve hedefe ilerler yalnız bunu yaparken kovan içerisinde bulunan barut istihkakının büyük bir kısmı boşa gider” dedi.

"Silahın sürgüsü oldukça yavaş ve sarsıntı yapmayacak şekilde çalışıyor"

Grubun CEO'su Sertan Ayçiçek de sistemin mermi çekirdeğinin namludan fırlayarak çıkması yerine yumuşakça kurtulup hızlanmasını sağladığını belirterek, “Sistem namlu içerisine hava girişi sağlayarak yanmayı maksimuma çıkartıyor ve bu da barutun tamamının yanmasını sağlayarak itiş gücünü en yüksek seviyeye çıkartıyor ve barut gazı kademeli olarak namludan dışarıya tahliye ediliyor bu sayede silahın sürgüsü oldukça yavaş ve sarsıntı yapmayacak şekilde çalışıyor.

Silaha bir yük binisi yok

Sistemimiz her türlü uzun veya kısa namlulu silaha uygulanabilir ve tüm mühimmat tiplerine uygun bir sistemdir. Son derece küçük ve hafif olan aparatın silaha bir yük binisi de yoktur.

Dünyadaki mevcut şahlanma azaltıcı, frenleyici, bastırıcı, alev gizleyen vb. sistemlerin hiçbiri geri tepme ve şahlanmayı engelleyememektedirler. Geri tepmeyi sıfıra indiren ilk ve tek aparat bizim ürünümüzdür ve bu başarıyı gerçek standart mermiler ile yakalamıştır” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki bu tür mevcut sistemlerin mermi hızını yavaşlattığını ancak Tükiye'de geliştirilen aparatın mermi hızını, menzilini, etkisini ve isabet oranını en üst düzeye çıkarttığını belirten Ayçiçek, “Piyasadaki mevcut silah susturucularının hepsinden çok daha az desibel seviyelerinde ses kesme özelliği taşır. Dünyada ilk ve tek olan ve her türlü silaha uygulanabilen bu yeni sistemimiz sayesinde üzerlerine kızaklarla silah monte edilen İnsansız hava araçları bu tarz profillere ihtiyaç duymayacaklar. Silahlar direkt olarak en küçük drone'lara bile monte edilebilecek” şeklinde bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre ürünün denemeleri başarı ile sonuçlandı ve ürünün tanıtımı için patent başvuru sürecinin neticelenmesi bekleniyor. Gruba bağlı Albayraklar Savunma firması Milli Wattozz silahının da üreticisi konumunda bulunuyor.