Türk mutfak sektörü, ihracatta birim değeri artırarak büyüyecek

Geçtiğimiz yılı yüzde 35'lik artışla 3.4 milyar dolar ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, Invitation Only Europe'da, Avrupalı müşterilerle Polonya'da buluştu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu kurucu üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar, sektör olarak hedeflerini küresel bazda ilk 3 içerisinde yer almak ve ihracatın kilogram değerini 3.6 dolardan 6 dolara yükseltmek olarak belirlediklerini söyledi.

Avrupa'nın 11 ülkesinden 45 alıcıyı, 36 Türk firması ile buluşturduklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten Baycar, "Yeni alıcılarla buluşmak ve hedef pazarları genişletmek için etkinliği Güney Afrika ve Latin Amerika'da da tekrarlamak istiyoruz. Gittiğimiz ülkedeki satın almacıları ülkemizin üreticileriyle buluşturarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikler ihracat hedeflerimizi artırmakta bize oldukça kolaylık sağlıyor. Önceden randevu almakta zorlandığımız müşterilerimiz bizlerle görüşmek için bu sefer kendileri geliyor" dedi.

Hedef globalde ilk üçe girmek

Baycar, bundan sonra ihracata daha farklı bir bakış açısı geliştireceklerine dikkat çekerek, "2025 yılı hedefimizi ihracatta küresel bazda ilk 3 içerisinde yer almak olarak belirledik. Türk ev ve mutfak eşyalarını dünya sıralamasında en yukarılara taşımak istiyoruz. Aynı zamanda da kilogram birim değerimizi 3.4 dolardan bu yılın sonunda 4 dolara, ardından da 6 dolarlara çıkarmak istiyoruz. Polonya özelinde bakıldığında ise en çok elektrikli mutfak aletleri ürün grubundan ihracat yapılıyor. Bunu plastik ev ve mutfak eşyaları ile metalden mamul ev ve mutfak eşyaları pişirme grupları takip ediyor" dedi.

Son dönemde dünya genelinde yaşanan hammadde fiyat artışlarına da dikkat çeken Baycar, "Buradaki fiyat dalgalanmaları çok önemli bir sorun. Yurtdışı müşterilerimizle uzun vadeli anlaşmalar yaparken maliyetlerimizi öngörebilmemiz gerekiyor" dedi.