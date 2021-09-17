Türk müziğinin usta isimleri, Kartal'da anılacak

20 Eylül 1985 tarihinde hayata veda eden çok sesli müziğin öncülerinden, Türk Halk Müziği yorumcusu, besteci, bas bariton ve şair Ruhi Su, vefatının 36. yıl dönümünde anılacak. 20 Eylül Pazartesi, saat 20.00'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan anma etkinliğinde sanatçı Hasan Karayol türkülerini Ruhi Su için seslendirecek. Öte yandan Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da şef Özgür Doğan yönetiminde anma gecesi kapsamında sahne alacak.

24 Eylül Cuma, Zeki Müren'i anma konseri

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu kimliği dolayısıyla “Sanat Güneşi” olarak anılan ve duygulu sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeki Müren, vefatının 25. yılında solist Murat Teker'in sahne alacağı konser ile anılacak. 24 Eylül Cuma günü düzenlenecek olan anma etkinliği, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde saat 20.00'da başlayacak.

25 Eylül Cumartesi, Neşet Ertaş'ı anma konseri

Seslendirdiği “Ahirim sensin”, “Zahidem”, “Gönül dağı”, “Bir bakışta yaktın beni” gibi birçok türküsüyle gönüllere taht kuran, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, “Bozkır'ın Tezenesi” Neşet Ertaş için vefatının 9. yılında organize edilen anma etkinliği, ölüm yıl dönümü olan 25 Eylül Cumartesi günü, saat 20.00'da Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Büyük ustanın ölümsüz eserleri, Türk Halk Müziği sanatçısı Cem Çelebi tarafından icra edilecek.

“Önemli değerlerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla hayatını kaybetmiş kıymetli; sanatçı, edebiyatçı, düşünür, gazeteci, aydın kısacası ülkemize ve kültürümüze büyük katkısı olan şahsiyetlerimizi anmaya devam edeceğiz.” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirecek anma etkinliklerine Kartallı komşuları davet etti.