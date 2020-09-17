Türk öğrenci, Hong Kong Üniversitesi'nden tam burs kazandı

Türk öğrenci Atilla Kaan Erişir, Hong Kong Üniversitesi'nde hayallerini gerçekleştirmek üzere tam burs aldı.

Hong Kong Üniversitesi (HKU), gelişmekte olan ülkelerdeki yetenekli öğrencilerin HKU'da hayallerinin peşinden gitmelerini desteklemek üzere 2019/2020 akademik yılı için HKU Geleceğin Liderleri için Burs programını oluşturdu. Başvurular; Gana, Madagaskar, Nepal, Nijerya ve Türkiye'deki öğrencilerden alındı. Pandemi nedeniyle dersler çevrimiçi olarak yapılsa da öğrenciler sanal derslere katılarak HKU'da yeni bir sayfa açtı.

Türk öğrenci Atilla Kaan Erişir, Fen Fakültesinde eğitim almak üzere HKU'ya kabul edildi. Görme engelli arkadaşından ilham alan Atilla, üniversite tarafından düzenlenen ve lise öğrencilerinin bir araya gelerek küresel sorunlara çözümler ürettiği ve bunları ticari ürünler olarak hakemlere sunduğu ulusal bir sempozyum olan 2019 Uluslararası STEM Eğitimi Sempozyumunda Yenilikçilik Ödülünü kazandı. Ekibin konsepti, bir şirket tarafından araştırma ve üretim için benimsendi. İcatlarında aradaki mesafeyi analiz ederek hem hareket eden hem de sabit engelleri algılamak üzere bir ultrasonik sensör sistemi yerine bir derinlik kamerasını tercih ettiler. Baston, bir mobil uygulama aracılığıyla bir konum işlevini içeren bir panik düğmesine de sahip olacak.

Atilla, "Hong Kong ve HKU ile ilk karşılaşmam, Hong Kong'un teknolojik yenilikleri oldukça destekleyen bir şehir olduğunu öğrendiğim STEM Sempozyumunda gerçekleşti. Özellikle HKU'ya başvurmamın sebebi ise Hong Kong'un ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olması. Beni bu üniversiteye çeken şeylerden biri de disiplinler arası bir yaklaşımla derslerin karışık bir şekilde alınmasını sağlayan esnek müfredatı” dedi.

HKU'ya giren Atilla, şu anda tedavisi mümkün olmayan felç gibi hastalıklar için yenilikçi tedaviler bulmak üzere moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında araştırmalar yapma hayalini gerçekleştirmek istiyor.,