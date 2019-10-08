Türk öğrenciler Kanada ve İrlanda'nın en iyi şirketlerinde iş buluyor

Türk öğrenciler bu ülkelerde iş bulup 1 yıldan 3 yıla kadar çalışabiliyor, Kanada'ya ise süresiz oturum iznine başvurulabiliyor.

Türkiye'nin en kapsamlı eğitim fuarlarını düzenleyen Akare, yurt dışında eğitim sonrası çalışma fırsatlarına dair bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre, Kanada ve İrlanda özellikle sağladığı çalışma izinleri ve Türk öğrencilerin çalıştıkları şirketlerin seviyesi açısından en çok öne çıkan ülkeler oldu. Kanada, ülkesinde eğitim alan öğrencilere en az eğitim süreleri kadar çalışma ve oturma izni veriyor. Eğitim süresi iki yıldan fazla olan öğrenciler ise, eğitim sonrası 3 yıl oturma ve çalışma iznine hak kazanıyor. İrlanda'da ise, mezun olan öğrencilere 1 yıl, yüksek lisans mezunlarına ise 2 yıl oturma ve çalışma izni veriyor. Çalışma ve oturma izni hakkı, bu ülkelerde yabancı dil eğitimi alan öğrencileri kapsamıyor.

“İrlanda bilişim teknolojileri alanında büyük fırsatlar sunuyor”

İrlanda'nın özellikle bilişim teknolojileri alanında çok büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Engin Kurtuluş, “Facebook, Google, PayPal ve Apple'ında içlerinde bulunduğu 700'den fazla Amerikan bilişim teknolojileri şirketlerinin Avrupa merkezleri ya da Amerika dışı en büyük yatırımları İrlanda'da bulunuyor. Bu global şirketlerde çok sayıda yabancı çalışıyor. Bilişim sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerimiz için eğitim sonrası bu şirketlerde tecrübe kazanmak, Türkiye'ye döndüklerinde büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

“Kanada'da çalışma izni uzatılabiliyor”

Kanada'da çalışma iznini iş yeri sponsorluğunda uzatmanın mümkün olduğunu belirten Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Engin Kurtuluş “Çalışma iznini uzatmanın yanı sıra Kanada'da süresiz oturma iznine başvuru da yapılabilir. Kanada önümüzdeki üç yıl içerisinde bir milyon yeni göçmen kabul edecek. Kanada'da eğitim alanlar bu noktada diğer adaylara göre daha şanslı” dedi. Ayrıca eğitim alırken yarı zamanlı işlerde de çalışılabildiğini belirten Engin Kurtuluş, hem Kanada'da hem de İrlanda'da öğrencilere haftada 20 saat çalışma izni verildiğini belirtti.

Kanada ve İrlandalı okullar Türk öğrenciler için Ekim ayında Türkiye'ye geliyor

Kanada'nın ve İrlanda'nın en çok tercih edilen dil okulu, lise, kariyer koleji, kolej ve üniversiteleri Akare Yurtdışı Eğitim fuarları ev sahipliğinde Türkiye'ye geliyor. Öğrencilerin eğitim sistemi, başvuru koşulları, yaşam ve çalışmaya ilişkin tüm sorularını okul temsilcilerine birebir yöneltebilecekleri fuarların ilki 12 Ekim'de İstanbul'da kapılarını açıyor. 16 Ekim'de Ankara ve 18 Ekim 2019'da İzmir'de düzenlenecek yurtdışı eğitim fuarlarına her yaştan öğrenci ve mezun akare.com.tr adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.