İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk öğrenciler Slikon Vadisi'nde

Türk üniversite öğrencileri geliştirdikleri ’’WIMB’’ adlı 3D yapay zekâ projesiyle, Türkiye’yi Slikon Vadisi’nde temsil etmeye hak kazandı.

Türk üniversite öğrencileri geliştirdikleri ''WIMB'' adlı 3D yapay zekâ projesiyle, Türkiye'yi Slikon Vadisi'nde temsil etmeye hak kazandı.


Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencileri Melik Muhammed Vatan, Erimşah Bora ve Uğur Salih Betus, geliştirdikleri ‘‘WIMB'' adlı 3D yapay zekâ projesiyle, Yenilikçi Tasarım Yarışması kapsamında, ‘Dijital Uygulamalar Teknik' dalında yarıştı.



New York'ta girişimcilik eğitimi


Öğrenciler, ülke çapında düzenlenen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yarışmada, yapay zeka algoritmasında VR Tasarımı üzerine projelerini sundu. Amaçlarını, ‘‘Da Vinci Metodu ile ezbere dayalı olmadan eğitime destek olmak'' olarak ifade eden öğrenciler, 17 farklı aday projeyi geride bırakırken, 7 bin 500 TL para ödülü ve New York'ta girişimcilik eğimine hak kazandı.



Hedef daha fazlası


WIMB Proje Girişimcisi Melik Muhammed Vatan, başarıları sonucu elde ettikleri ödülle, üniversitelerini ve Türkiye'yi Slikon Vadisi'nde temsil edeceklerini belirterek, ‘‘Daha fazla yarışmaya katılmayı hedefliyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.