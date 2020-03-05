Türk öğrenciler Slikon Vadisi'nde

Türk üniversite öğrencileri geliştirdikleri ''WIMB'' adlı 3D yapay zekâ projesiyle, Türkiye'yi Slikon Vadisi'nde temsil etmeye hak kazandı.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencileri Melik Muhammed Vatan, Erimşah Bora ve Uğur Salih Betus, geliştirdikleri ‘‘WIMB'' adlı 3D yapay zekâ projesiyle, Yenilikçi Tasarım Yarışması kapsamında, ‘Dijital Uygulamalar Teknik' dalında yarıştı.

New York'ta girişimcilik eğitimi

Öğrenciler, ülke çapında düzenlenen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yarışmada, yapay zeka algoritmasında VR Tasarımı üzerine projelerini sundu. Amaçlarını, ‘‘Da Vinci Metodu ile ezbere dayalı olmadan eğitime destek olmak'' olarak ifade eden öğrenciler, 17 farklı aday projeyi geride bırakırken, 7 bin 500 TL para ödülü ve New York'ta girişimcilik eğimine hak kazandı.

Hedef daha fazlası

WIMB Proje Girişimcisi Melik Muhammed Vatan, başarıları sonucu elde ettikleri ödülle, üniversitelerini ve Türkiye'yi Slikon Vadisi'nde temsil edeceklerini belirterek, ‘‘Daha fazla yarışmaya katılmayı hedefliyoruz'' dedi.