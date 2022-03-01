Türk okçuluğu dünyanın zirvesinde

Türkiye Para Okçuluk Milli Takımı, Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak Türk okçuluğunu dünyanın zirvesine taşımayı başardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası sona erdi. 20-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya 40 ülkeden 200 sporcu katıldı. 8'i Okçular Vakfı sporcularından olan Türkiye Para Okçuluk Milli Takımı, 15 sporcuyla turnuvada mücadele etti. Organizasyonda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Türkiye Para Okçuluk Milli Takımı, Türk okçuluğunu dünyanın zirvesine taşımayı başardı. Milli okçular bireyselde 1 altın ve 2 gümüş, takım müsabakalarında ise 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

“Tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız”

Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli okçuları tebrik etti. Milli sporcularla gerçekleştirdiği görüntülü konuşmada sporcuları ay-yıldızlı forma ile selamlayan Başkan Yıldız, “Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Hem Türk okçuluğunu hem Okçular Vakfımızı hem de ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdınız. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi. Milli okçular da kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

Milli okçular madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etti

Kazandıkları madalyaları çektikleri video mesajla doğum günü hediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan eden milli okçular, “Cumhurbaşkanım, Okçular Vakfı milli takım sporcuları olarak Dubai'de bayrağımızı dalgalandırdık, İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Okçuluğa olan desteğinizi biliyoruz. Sizlere minnettarız. Tüm rekorlarımızı ve tüm madalyalarımızı doğum gününüzde sizlere armağan ediyoruz. Buradaki arkadaşlarım ve Okçular Vakfı adına doğum gününüzü kutluyoruz. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Yurda dönen milli okçular akşam yemeğinde buluştu

Organizasyonun sona ermesiyle birlikte yurda dönen milli okçular, Okçular Vakfı'nın Riva Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Milli okçularla yemek yiyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, tüm Türkiye'ye yaşattıkları gurur için kendilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Para okçulardan Dünya Kupası'nda 6 madalya

Şampiyonada madalya kazanan milli okçular ise şöyle:

Altın: Yiğit Caner Aydın (W1 erkek bireysel), Yiğit Caner Aydın-Nihat Türkmenoğlu (W1 erkek çiftler), Sevgi Yorulmaz-Öznur Cüre (Makaralı yay kadın çiftler)

Gümüş: Nihat Türkmenoğlu (W1 erkek bireysel), Nil Mısır (W1 kadın bireysel), Nil Mısır-Fatma Danabaş (W1 kadın çiftler)