İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türk oyuncu Hollywood dizisinde

Hollywood yapımı ’Story of God’ isimli belgeselde oynayan Türk oyuncu Zafer Alpat, yeni projesi ile senaryosunu Ahmet Yurdakul’un ele aldığı yeni çekime başlanacak olan Hollywood dizisinde oynayacak.

Hollywood yapımı 'Story of God' isimli belgeselde oynayan Türk oyuncu Zafer Alpat, yeni projesi ile senaryosunu Ahmet Yurdakul'un ele aldığı yeni çekime başlanacak olan Hollywood dizisinde oynayacak.


Oyunculuk kariyerine Los Angeles'ta devam eden Alpat, Türk oyuncularının yeteneğini Hollywood'da da gösterebilmesi için cesaret ve inanç sahibi olmaları gerektiğini söyledi. Zafer Alpat'ın “Story of God” isimli yapımda; Türk oyuncunun dublajını ise ünlü Hollywood oyuncusu Morgan Freeman yaptı. Alpat, Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı senaryo ile Hollywood dizisinde oyunculuk kariyerine devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.