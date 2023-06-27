Türk restoranından, Kenya Milli Takımı'na moral yemeği

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Türk restoranı Palace İstanbul, Kenya Milli Takımı ve Teknik Direktör Engin Fırat'ı moral yemeğinde ağırladı.

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat ve milli futbolcular, Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Türk restoranı Palace İstanbul'da düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından Engin Fırat ve Palace İstanbul'un sahibi Cemil Köroğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan restoran sahibi Cemil Köroğlu, her maç öncesi Kenya Milli Takımı'nı konuk edeceklerini de sözlerine ekledi.