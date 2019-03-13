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Türk Sanat Müziği nağmeleri Büyükçekmece'de yankılandı

Büyükçekmeceli sanatseverler, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.

Büyükçekmeceli sanatseverler, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.



Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde İshakoğlu Musiki Derneği üyeleri seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir konser keyfi yaşattı. Büyükçekmeceliler Kadir İshakoğlu'nun şefliğinde seslendirilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.



“Sizlerin sanata olan bu ilgisini görmek gurur verici”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen konsere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Başkanımız sizlere sevgi ve saygılarını iletmemi istedi. Çok güzel ve anlamlı bir konsere tanıklık ettik. Kulaklarımızın pası silindi diyebilirim. Başkanımızın da dediği gibi sanat hayattır. Sizlerin sanata olan bu ilgisini görmek gurur verici. Konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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