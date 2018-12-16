Türk sanatına gönül vermiş iki arkadaş, eski kitaplara yeniden hayat veriyor

Geleneksel Türk sanatlarına gönül vermiş iki arkadaş, Eyüpsultan'da açtıkları Yansımalar Sanat Atölyesi'nde rutubet, mantar ve kitap kurtlarından tahrip olmuş eserleri restore ederek yeniden hayat veriyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu Mediha Albayrak ve Nagehan Çakar Başargan, üniversite yıllarında başlayan arkadaşlıklarını iş hayatlarına da taşıdı. Hayallerinin peşinden giderek kendi atölyelerini açan iki arkadaş, Eyüpsultan'daki Yansımalar Sanat Atölyesi'nde üç yıldır el yazması kitaplar, hat levhalar vb. tüm eserlerin restorasyonunu geçekleştiriyor.

"Bu işi en çok bu semte yakıştırdık"

Bir yıl hocalarının atölyesinde çalıştıktan sonra Yansımalar Sanat Atölyesi'ni açmaya karar verdiklerini söyleyen Mediha Albayrak, "Öncesinde kalem işleri yaptık; Çekmeköy Av Köşkü'nün restorasyonunda bulunduk, Gönül Kahvesi zincirlerinin tüm Türkiye genelinde kalem işlerini yaptık. Sonunda Eyüpsultan'da kendi atölyemizi açtık. Birçok arkadaşımız Kadıköy ve Moda'da kendi işini kurarken, biz Eyüpsultan'da açmayı istedik, çünkü bu işi en çok bu semte yakıştırdık. Daha sonra evlendik ve Eyüpsultan'a yerleşmeye karar verdik" şeklinde konuştu.

“Daha çok koleksiyonerlerle çalışıyoruz”

Daha çok koleksiyonerlerle çalıştıklarını belirten Nagehan Çakar, “Koleksiyonerler kitaplarını bize getiriyorlar biz de onları kurtarmaya çalışıyoruz. Yanıklarını tedavi ediyoruz, hastalıkları temizliyoruz, hasar görmüş, zedelenmiş yerleri onarıp sonrasında da eksik kalan tezhiplere devam ediyoruz. Bu işte çok ciddi bir açık vardı. Biz de kendimizi bu alanda geliştirdik. Atölyemizde işlerimiz iyi gitti. Hatta evde de kendimize çalışma odası yaptık. Bir işi elinize aldığınızda o işi en kısa sürede bitirmek istiyorsunuz. Koleksiyonerler de verdikleri bir işi iki yıl sonra almak istemiyorlar, çünkü o da heyecanla, verdiği işin bir an önce tamamlanmış halini görmek istiyor. O yüzden aynı iş üzerinde iki kişi çalıştığımızda daha çabuk bitiyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a da desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Restorasyon süresi esere göre değişiyor

Yapılan restorasyon süresinin eserin yıpranmışlığına göre değiştiğini vurgulayan Mediha Albayrak, “Daha önce benzer bir eseri restore ettiyseniz aşağı yukarı belli bir teslim tarihi söyleyebiliyorsunuz ama genelde tarih vermiyoruz. Bu bizim elimizde olan şeyler değil. Kağıdı çaya yatırıyorsunuz ve rengini bazen bir bazen de iki haftada tutturabiliyorsunuz. Yine eserin yapıldığı döneme uygun kağıt bulmanız gerekiyor. Bu kağıtları da sahaflardan ya da antikacılardan temin edebiliyorsunuz. Bazı kitaplar çok yıpranmış oluyor, dolayısıyla işlem süresi de daha uzun sürebiliyor” diye konuştu.