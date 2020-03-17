Türk savunma şirketine ABD'li ortak

Albayraklar Savunma'nın yüzde 20 oranında hissesinin ABD'li Enerkon International Holding'e satışı hususunda anlaşma sağlandı.

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma firmasının yüzde 20 oranında hissesinin ABD'li Enerkon International Holding'e satışı hususunda anlaşmaya varıldı.

Hisse satışının yanı sıra ABD'de Wattozz adı altında bir firma kurulacağı ve bu firmanın da yüzde 49 hissesinin Türk tarafına ait olacağı yönünde mutabakat sağlandı. Holdingten yapılan açıklamaya göre, kurulacak Wattozz şirketi Enerkon lisansı altında WTTZ kısaltma kodu ile Apple ve Tesla gibi markaların yer aldığı Amerikan Nasdaq borsasında işlem görecek.

Wattozz elektrik silahlarının seri üretimi için Türkiye ve ABD'de iki adet fabrika kurulacak.

Albayraklar Savunma A.Ş.'nin dünyaca ünlü ürünlerinin arasında uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı Wattozz ve her türlü kısa veya uzun namlulu tüfek ve tabancalardaki geri tepme ve şahlanma sorununu ortadan kaldıran T61 silah modifikasyon sistemi ön plana çıkıyor. ABD'de faaliyete geçecek fabrikada 3 eksenli atış kabiliyetine sahip sniper drone adındaki hava araçlarının üretimi de yapılacak.