Türk şiirinin ustaları, ajandalarda gündemimize girdi

Divan Kitap tarafından tasarlanan yeni yıl ajandalarında 12 ünlü şairimiz, Sanatçı Uğur Polat'ın kara kalem portreleri ile hayat hikayeleri yer aldı.

Türk şiirinin unutulmaz ustaları ve modern bilim tarihini oluşturan dahileri ve daha bir çok içerikle; DivanArt, nesneleri sanata dönüştürdü.

Günlük, haftalık ve cep tipi şeklinde tasarlanan ajandalarda Sezai Karakoç, Ahmet Haşim, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Ece Ayhan, Turgut Uyar, İsmet Özel, Metin Eloğlu, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy, Cenap Şahabettin'in hayat hikayeleri yer aldı. Bir sayfalık biyografilerin alt kısımlarında, şairlerimizin en çok okunan bir şiiri de bulunuyor. Divan Kitap, ayrıca Müslüman Bilim Adamları'nın hikayelerinin de yer aldı ayrı bir sette hazırladı. www.divanart.net adresinden sanat eseri ajanda setlerine ulaşılabilir.

Polat, "Her insanın hayatında kelimelerle tarif edemediği anlar vardır. DivanArt sizleri bu anları yaşamaya davet ediyor. Bazen, Orhan Vel'nin “İstanbul”u bazen, Nazım Hikmet'in “Memleket”i bazen Necip Fazıl'ın “Çile”si, bazen de M. Akif'in “İstiklâl”i...sizleri kelimelerle anlatılmaz olanda bekliyoruz" dedi.