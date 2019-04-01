Türk şirketler elektrikli araçlar için batarya teknolojisi üretecek

Kocaeli ve Sakarya'da yer alan fabrikalarında otomotiv üreticilerine iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar üreten Ecoplas, hibrit ve elektrikli araçlara batarya çözüm teknolojileri üretmek için düğmeye bastı. Firma, otomotiv sektörüne akıllı yazılım çözümleri geliştiren Türk şirketi Eatron ile işbirliği için imzayı attı. Anlaşma kapsamında Eatron, hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılacak Batarya Yönetim Sistemi (Battery Management System) için yerli yazılım tarafını üstlenecek. Ecoplas ise elektronik donanımları geliştirip üretim tesislerinde bu teknolojiye hayat vererek, yerli ve yabancı otomotiv firmalarının kullanımına sunacak. Ürünün, 2021 yılında seri üretime hazır olması hedefleniyor.

“Türkiye'nin Otomobili'ne yerli Batarya Yönetim Sistemi sağlayabiliriz”

İşbirliği kapsamında açıklamalarda bulunan Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “2030 yılında pazarın yüzde 60'a yakınının elektrik ve hibrit araçlardan oluşması bekleniyor. Biz de bu bilinçle, sadece geleneksel araçlar için görsel parçalar değil artık elektrikli araçların akıllı elektronik komponentlerini de yapmak istiyoruz. Türkiye'de üretim yapan, elektrikli veya hibrit araç üreten, tüm araç üreticileri ile çalışmak istiyoruz. Tabi ki, “Türkiye'nin Otomobili” projesi için de ürün geliştirmek istiyoruz. Tüm bunlarla beraber ihracat için de gerekli çalışmaları başlatacağız” diye konuştu.

“Hibrit, elektrikli ve otonom araçlar için çalışacağız”

Eatron Genel Müdürü Dr. Umut Genç ise, “Tedarik sanayiinde ve üretimde Ecoplas gibi güçlü bir ortak bulmak çok önemli. Akıllı yazılım çözümlerimizi Ecoplas ile beraber ürün olarak piyasaya sunmak istiyoruz. İleride rekabetçi olabilmek adına, elektrikli ve otonom teknolojilerine yatırım yapmayı önemsiyoruz. Yaptığımız anlaşma sadece bir proje birlikteliği olmayacak. Ecoplas ve Eatron elektrikli ve hibrit araç çözümleri için uzun soluklu stratejik bir anlaşma kapsamında bir araya geldi. Bu doğrultuda, bir çok yeni teknolojiyi otomotiv pazarına sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.