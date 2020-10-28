Türk şirketlerinden Ermenistan'a ambargo

Azerbaycan'da sivillere saldırarak insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı sert bir dille eleştiren SANKON yönetimi, Ermenistan'la olan ticari ilişkilerini durdurduklarını açıkladı.

Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde sivilleri hedef alarak katliamını sürdürüyor. Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, açıklama yaparak Ermenistan yönetimine tepki gösterdi. Erol, “Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki toprakları hiçbir koşul ve şartsız derhal terk etmeli ve toprakların yönetimini Azerbaycan devletine teslim etmelidir. SANKON Yönetim Kurulu olarak Türkiye ile Ermenistan arasında ithalat ve ihracat yapan SANKON üyesi çok sayıda şirketlerimiz var ve bu şirketlerimiz bugün itibarıyla Ermenistan'la ticaretlerini durdurmuşlardır” dedi.

Erol, Ermenistan işgalci tutumuna devam ettiği, işgal ettiği topraklardan çekilmediği sürece üye şirketlerin uyguladıkları ticari ve ekonomik ambargoların devam edeceğini ifade etti.