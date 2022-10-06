Türk Sivil Havacılığı, İstanbul Airshow'da buluştu

Türk Sivil Havacılık sektörü, İstanbul Airshow'da bir araya geldi. Fuarda, yerli ve milli helikopter motorları da sergilenirken, dünyanın önde gelen iş jeti imalatçıları yeni modellerini tanıttı.

En büyük sivil havacılık fuarı olma özelliği taşıyan "13. Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu İstanbul Airshow" başladı. 4 yıldır korona virüs salgını dolayısıyla yapılamayan fuar, Atatürk Havalimanı'nda büyük ilgi gördü. Türkiye'nin hızla büyüyen sivil havacılık sektörünün yolcu uçaklarından havalimanlarına, havacılık endüstrisinden iş jetlerine, uçuş eğitiminden havalimanı güvenliğine kadar tüm sektör bileşenleri İstanbul Airshow'da bir araya geldi.

Bu yılın öne çıkan konularının başında bölgesel havacılık ve yeni nesil iş jetleri geliyor. Bu çerçevede Airbus A220, Embraer E195 E2 modelleri İstanbul Airshow'da havayollarına tanıtıldı. Fuarda, dünyanın önde gelen iş jeti imalatçıları da yeni modellerini sergiledi. Gelecek modeller arasında Dassault'un Falcon serisi iş jetlerinin 2000LXS, 8X, 900EX modellerinin yanı sıra, yeni nesil uçağı 6X modelinin mockup olarak adlandırılan kabin kesiti, Bombardier Global Express XRS, Challenger 605, Learjet 60XR, Gulfstream G700 gibi modeller yer aldı. Airbus H160 ve Leonardo'ya ait helikopterin de bulunduğu fuarda, yerli ve milli helikopter motorları da sergilendi.

“2 motorlu helikopterlere göre daha sessiz”

En sessiz helikopter olan Mavi Air'le ilgili bilgi aktaran Öznur Akman, “Hava taşımacılığı yapacağız. İstanbul'da bulunacağız. Havalimanından İstanbul'un birçok yerine aynı zamanda İstanbul Bölgesi, Marmara Bölgesi olmak üzere 8 Ekim'den beri yolcu taşımacılığına başlıyoruz. Airbus'un özellikle şehir içi ulaşımında kullanmış olduğu helikopter bu. En büyük özelliği de diğer helikopterlere yani 2 motorlu helikopterlere göre daha sessiz olması. Şehir içi ulaşımında da en fazla talep gören helikopter dünya çapında” diye belirtti.

“Türkiye havacılıkta çok hızlı büyümeye devam ediyor”

Airbus Türkiye Ülke Başkanı Simon Ward, “Fuar 4 senedir pandemi nedeniyle yapılmadı ve şu anda tekrar burada olmak bizim için harika. Özellikle bu fuar, Türk havacılık sektöründe çalışan şirketler için çok önemli çünkü yabancı şirketlerle de bir araya gelme, tanışma ve anlaşmalar imzalama fırsatına sahip oluyorlar. İstanbul zaten dünyanın çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Türkiye havacılıkta çok hızlı büyümeye devam ediyor. Sektör de çok hızlı büyümeye devam ediyor. Zaten İstanbul Havalimanı da bunun bir göstergesi” diye konuştu.

“Yolcular uçağa bayılıyorlar”

Tek Koridorlu Pazar Geliştirme Başkanı Claude Debeauquenne, “A220'yi İstanbul'a getirmekten dolayı çok mutluyuz. A220 bizim ürün yelpazemizdeki en yeni uçak. Havayollarına birçok fırsat sunuyor. Daha az yakıt tüketiyor ve karbon emisyonunu da önemli miktarda azaltıyor. Yolcular uçağa bayılıyorlar çünkü uçağın içerisi çok geniş, dolayısıyla çok rahat bir oturma imkanı sağlıyor. Ayrıca pencereleri de doldukça geniş. Zamanımızda çok önemli olan bağlanırlık, uçak işi eğlence sistemi ve internet bağlantısı da var. Yolcular, en son teknolojileri bu uçağın içinde görebiliyorlar” şeklinde konuştu.