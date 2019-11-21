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Türk takımlarından Eurocup'ta 3'te 2

Eurocup’ın 8.

Eurocup'ın 8. haftasında Galatasaray ile Darüşşafaka rakiplerini yenerken, Tofaş ise mağlup oldu.


Eurocup'ın 8. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. B Grubu'nda yer alan Tofaş, sahasında karşılaştığı Umana Reyer Venezia'ya 80-73 mağlup oldu ve 4. yenilgisini aldı. Bursa ekibi 4 galibiyetle grupta 3. sırada bulunuyor. Darüşşafaka, evinde mücadele ettiği Joventut Badalona'yı 92-86 yenerek 5. galibiyetini elde etti. Daçka C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor.


D Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Unicaja Malaga'yı 91-80 mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyeti aldı. Geride kalan 8 haftada sarı-kırmızılılar grubunda 3. sırada yer aldı.

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