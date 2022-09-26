Türk tasarımcı Andıç, Avrupa'da uluslar arası ödüle layık görüldü

Türk moda tasarımcısı Cafer Andıç, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen uluslar arası defilede gösterdiği üstün başarı ile ödüle layık görüldü.

Yunanistan'ın başkenti Atina Akropolis'te Fashion Tv Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlenen gecede kendine has tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Türk tasarımcı olarak Avrupa'da uluslar arası ödüle layık görülen Cafer Andıç, hayalindeki defilenin ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Düzenlediği defileden dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden Andıç, Türkiye'nin ismini duyurmanın onurunu yaşadığını dile getirdi. İlk defa bir Türk tasarımcının Avrupa'da ödül aldığını kaydeden Andıç, “Ülkem adına çok mutluyum. Hayallerim vardı benim. Bu hayallerden birini gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu ödülü kendi adıma değil ülkem adına almanın hazzını yaşıyorum” dedi.