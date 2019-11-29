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Türk Tasarımcı'dan Azeri Milli Desenli Mayo Koleksiyonu

Türk tasarımcı Güler Baysal, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Addim Gençler Birliği tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında Azeri Milli Desenli Couture Mayo Koleksiyonu ile yer aldı.



Tasarımcı Güler Baysal, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Addim Gençler Birliği tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında Azeri Milli Desenli Couture Mayo Koleksiyonu ile yer aldı. Azeri desenlerin hikayelerini mayo ile birleştiren modacı Baysal; Azerbaycan, Rusya, Çin ve Özbekistan'dan yarışmaya katılan tüm kadın-erkek adayları giydirdi.


Baysal, yaptığı açıklamada; devlet tarafından desteklenen ilk güzellik yarışmasında yer almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Baysal ayrıca Mr&Mrs Güzellik yarışmasına özel ilk kez couture mayo koleksiyonu hazırladığını belirtti.


Modacı Güler Baysal, mayo koleksiyonunda gerçek süet ve ipek kumaşları tüy, swarovski ve kristal taşlarla birleştirdi. Etkin desenleri tamamen el işçiliği ile hazırlayan Güler Baysal jüri tarafından da büyük ilgi gördü.

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