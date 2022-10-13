Türk teknoloji şirketlerinin global kapısı Dubai'de açıldı

Starcamp Global himayesinde kurulan ofisin açılışında konuşan Türkiye Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç, “Uluslararası şirketlerin bölgesel ofisleri burada. Bu da şirketlere çok ciddi bir pazar ve sıçrama tahtası sunuyor” dedi.

İş ve finans dünyasının buluştuğu Dubai, Türk bilişim şirketlerinin yeni pazarı olma yolunda. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark önderliğinde kurulan ve 5 üniversitenin yer aldığı Starcamp Global çatısı altında açılan ofis ile yerli şirketlerin global pazarda etkinlikleri arttırılacak. Bu yıl 42'ncisi düzenlenen bilişim ve yazılım sektörüne yönelik Gitex Global fuarına da ev sahipliği yapan Dünya Ticaret Merkezi (DWTC) içindeki Dubai Teknoloji Pazarlama Ofisi'nin açılışına T.C Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay, yine Dubai Ticaret Ataşesi Hacı Hasan Kaygısız, Starcamp Global FZE ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci'nin yanı sıra Türkiye'den de önemli STK'lar ve teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

“Ofisin sunduğu networking imkanı eşsiz”

Açılışta konuşma yapan Türkiye Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Türk teknoloji şirketlerinin genellikle batıya baktığını belirterek, onun yerine doğuya bakmalarını tavsiye etti. Kılıç, şunları söyledi: “Dubai pazarı şirketlere çok ciddi imkanlar sunuyor. Uluslararası birçok şirketin bölgesel ofisleri burada bulunuyor. Bu da şirketlerimize çok ciddi bir pazar ve sıçrama tahtası sunuyor. Dubai Teknoloji Pazarlama Ofisi'nin sunduğu networking imkanı gerçekten eşsiz. Dubai'de bizim ve şirketlerimizin bulunması gerekiyor. Ancak Türkiye'den gelip giderek bunu yapmak mümkün değil, burada olmak gerekiyor. Yani burada sizden hizmet alacaklarsa ya da size bir yatırım yapacaklarsa, Türk şirketi olmanız artı bir değer. Türkiye markası burada insanların değer verdiği bir marka ve sizi burada görmek istiyorlar. Burada bir adresinizi, bir telefon numaranızı görmek istiyorlar, aksi takdirde bazı engellerle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla Dubai'ye gelin, firma açın ve Dubai Teknoloji Pazarlama Ofisi'ni değerlendirin. Önümüzdeki dönemde merkezin işleyişiyle ilgili yeni atılımlar yapılacak, ekipler kurulacak, çok daha güzel bir noktaya gelinecek. Bu bir fırsat hepimiz için, bu fırsatın en güzel şekilde değerlendirileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Biz tüm teknoloji firmaları ve teknoparklar için buradayız”

Starcamp Global FZE ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise ofis aracılığıyla bilişim şirketlerinin daha rahat global pazara erişebileceklerinin altını çizdi. Halihazırda faaliyette olan 10'un üzerinde şirketin bulunduğunu söyleyen Tanışman, “Ofis bünyesinde tecrübeli firmalarımız var. Bu şirketlerin yıllık ticaret hacmi 60-70 milyon seviyesine kadar yükselmiş durumda. Projeye dahil olacak şirketlere bu pazarı bilen 10'dan fazla Türk bilişim firması ve bizim ekip arkadaşlarımız pazarla ilgili her türlü konuda yardımcı olacak” dedi.

Türk bilişim firmalarının Dubai üzerinden Kuzey Afrika, Arabistan, Körfez ve hatta Asya pazarına yönelebilmesi için Dubai'de tüm imkanları sunduklarını belirten Orhan Tanışman, "Teknoparklar Türkiye'deki teknoloji ve AR-GE ekosistemini geliştirmek için varlar. Biz Türkiye'de üst üste üç yıldır birinci olduğumuz için dedik ki; Türkiye'de birinci olmak yetmez, biz bunu dünyaya taşıyalım, globalde söz sahibi olalım, öncelikle bölgemizde de lider olalım. Şu anda Starcamp Global ortaklarına da temsilen Dubai'deyiz. Bu kurumların gücünü ve Türkiye'yi Dubai pazarına tanıtıyoruz. Biz diğer teknoparkları da temsil ediyoruz hatta sadece teknoparklar değil Türkiye'deki bütün teknoloji firmaları için buradayız. Bilişim firmalarının Dubai üzerinden Kuzey Afrika, Arabistan, Körfez ve hatta Asya pazarına yönelebilmesi için faaliyet gösteriyoruz ve bu tüm imkanları sunuyoruz. Global başarılarımıza ortak olmak isteyen şirketlere de ‘gelin birlikte büyüyelim' diyoruz” diye konuştu.