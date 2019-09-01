Türk tekstilcilerin Moskova seferi

“Business Holiday” konsepti altında Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonunu gerçekleştiren Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, “Hedefimiz Made in Turkey etiketini çok daha geniş coğrafyaya taşımak. Müşteri dünyanın neresinde olursa olsun ayağına kadar gidip onu bulacağız” dedi.

Moskova'da 27 - 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show, Rusya ve bölge ülkelerinde etkili olan tekstil toptancılarının büyük ilgisini çekti. Türkiye'ye gelemeyen tekstil alıcılarına ulaşmak için yurt dışı fuarına büyük önem verdiklerini belirten Hikmet Eraslan, “Organizasyonumuz artık farklılıklarıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Yılda iki kez Antalya'da yaptığımız şovumuz, artık yurt içinde Haziran'da Antalya'da, Ocak ayında ise Bursa Uludağ'da olacak. Yurt dışında ise Azerbaycan Bakü ve Kazakistan Almatı'dan sonra Moskova'da da fuarlarımız düzenli olarak yapılacak. Kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra ayakkabıyı da kapsayan toplam 70 ayrı Türk markasıyla çıktığımız Rusya seferimiz başka ülkelerde de devam edecek” dedi.

5 bin sadık müşteri

Şu ana kadar 28 ayrı organizasyon gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 5 bin kişiden oluşan sadık bir yabancı müşteri kitlesi oluşturduklarını belirten Eraslan, “200 ayrı şehirden gelen ve her biri ülkelerinde önemli tekstil toptancısı olan alıcılarımızla artık bir aile gibiyiz. Biz nereye gidersek bu 5 bin kişi bizimle gelmeye devam edecek. Antalya'dan sonra tekstil pazarlamanın ikinci adresi yapacağımız Bursa Uludağ'a gelmek için sabırsızlanıyorlar. Tabiri caizse ‘dağ başına bile çıksak' 5 bin kişi bizimle birlikte olacak. Amacımız bu sayıyı yurt dışı ataklarımızla 6 bine ulaştırmak” dedi.

Türkiye'deki fuarları dışında Moskova, Bakü ve Almatı fuarlarıyla alım heyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Eraslan şöyle devam etti:

“Buralarda ilk kez temas ettiğimiz tekstil alıcılarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Dosso Dossi Fashion Show'u duyan, ancak nasıl ulaşacaklarını bilemeyen alıcılar Türk markalarıyla birlikte bizleri karşısında görünce çok mutlu oluyor. Ağırlıklı olarak Rus coğrafyasının oluşturduğu 30 ülkede pazarlama ekiplerimiz sürekli saha çalışması yapıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde amacımız; Made in Turkey etiketini çok daha geniş coğrafyaya taşımak. Daha fazla kişiyi Türkiye'ye çekmek ve katma değeri yüksek Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlamak. Müşteri nerede olursa olsun ayağına kadar gidip onu bulacağız.”