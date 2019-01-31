Türk Telekom 2018 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket son çeyrekte 2,2 milyar TL net kar elde etti ve abone sayısı bir önceki yıla göre 4,3 milyon artışla 46 milyona yükseldi.

Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2018'de pek çok göstergede rekorlar kırarak sektördeki konumunu güçlendirirken rekor abone artışı, çift haneli büyüme rakamı ve yüksek faaliyet kârlılığı 2018 yılına ses getiren ana unsurlar oldu. 2018 yılında, son 10 yılın en iyi yıllık abone kazanımını gerçekleştiren şirketin, yılsonu itibarıyla toplam abone sayısı bir önceki yıla göre 4,3 milyon artışla 46 milyona yükseldi.

2018'de yüzde 12,6'lık rekor büyüme ile 20,4 milyar TL gelir sağladı

Yapılan açıklamaya göre, 2018 faaliyet yılında yüzde 12,6 büyüme ile 20,4 milyar TL gelir elde eden şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) geçen yıla göre yüzde 30,7 artarak 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,7 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3'e ulaştı. Yıl boyunca elde edilen rekor yeni abone kazanımı, FAVÖK'teki güçlü büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek yıllık artış ile operasyonel olarak oldukça başarılı bir yılı geride bırakan şirket, başarılı performansı ile dördüncü çeyrekte 2,2 milyar TL net kar elde etti. Öte yandan,Türk lirasının dolar ve euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı şirketin,sağlam gelir büyümesi ve faaliyet karı artışına karşın yıllık bazda 1,4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında şirketin net karı, geçen yıla göre yüzde 39 oranında yüksek bir artışla 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2018'de 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi

Şirket, ekonomiye duyduğu güvenin ve 2023 Türkiye'sine olan inancının göstergesi olarak yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Türk Telekom, 2018 yılında2017'e göre yatırım harcamalarını yüzde 27 arttırarak 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Sağlam operasyonel sonuçlar, abone artışında son 10 yılın rekorunu getirdi

Yapılan açıklamaya göre 2018'de şirketin etkin operasyonel sonuçları abone rakamlarına da yansıdı. Toplam abone sayısı 46 milyona ulaşan Türk Telekom'un 2018 yılsonunda sabit internet abone sayısı son 10 yılın en iyi performansı olan 1,2 milyon yıllık net artış ile 10,9 milyona yükselirken fiber abone sayısı da 3,6 milyona çıktı. Şirketin sabit ses abone sayısı, dünyada görülen yaygın trendin aksine artış performansını kuvvetli bir şekilde sürdürdü. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, son 10 yılın en iyi abone artışı olan toplam 768 bin yıllık net abone kazanımıyla 14,4 milyona ulaştı.

TİVİBU, rekor abone artışıyla 2'nci sıradaki konumunu güçlendirdi

Şirketin, mobil abone sayısı ise son 10 yılın en yüksek artış değeri olan 1,9 milyon büyüme ile 21,5 milyona yükseldi. Önceki yıl yüzde 83 olan LTE nüfus kapsama alanı ise yılsonunda yüzde 91'e ulaştı. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yıla göre yüzde 35'ten yüzde 46'ya yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 31 artış ile 6,0 GB'a çıktı.

TİVİBU, 2018 yılında net 886 bin abone kazanımı ile tüketiciyle buluştuğu tarihten bu yana en yüksek artış rekorunu kırarken toplam abone sayısını 3,6 milyona ulaştırdı. TİVİBU EV abone sayısı ise yılsonu itibarıyla 1,7 milyona ulaştı ve yıllık 492 bin abone kazanımı ile kendi tarihinde bir rekora imza attığı belirtildi. Gösterdiği etkili performans ile TİVİBU, ödemeli TV pazarındaki ikincilik pozisyonunu yıl boyunca güçlendirerek korudu.

2018'i rekor büyüme ve rekor abone kazanımlarıyla geride bıraktık

Şirketin 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, şunları söyledi: ''2018 yılında ulaştığımız finansal sonuçlar; tüm faaliyet alanlarımızın gücünü, dayanıklılığını ve değişen piyasa şartlarına uyum sağlama konusundaki esnekliğimizi başarıyla yansıtıyor. Yıl içinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen faaliyet giderlerimiz ile yatırım harcamalarımızda verimliliğimizi arttırdık ve nakit akışı oluşturulmasına odaklandık. Pek çok alanda son 10 yılın en iyi performanslarını göstererek rekor büyüme ve rekor abone kazanımlarına imza attık''.

"Eksenimizde dijital müşteri deneyimi var"

Doany sözlerine şöyle devam etti: ''2018'de temel iş odaklarımızdan bir tanesi de, her zaman olduğu gibi cazip ve kullanıcı dostu dijital çözümlerimiz aracılığı ile müşteri deneyimini iyileştirecek değerler üretmek oldu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi TAMBU, 2018'de 8,3 milyon indirmeye ulaşırken abonelerimizle başlıca temas noktamız olan Online Hizmetler uygulamamız 23,8 milyon indirme rakamına erişti. Yine ödül programımız Sil Süpür, self-servis noktamız Pratik Çözüm, canlı mobil yarışma programımız ELEQ, Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu MUUD, ülkenin önde gelen dijital oyun platformu Playstore, Türkiye'nin zengin içerikli dijital dergi ve gazete okuma platformu E-Dergi ve Türkiye'nin görme engelliler için ilk fotoğraf çekme uygulaması Eyesense ile kullanıcılara alışılmışın dışında yepyeni deneyimler sunmayı sürdürdük''.

''Altyapı paylaşımında öncü modelleri başarıyla uygulamaya başladık''

Şirketin, Türkiye'nin dijital dönüşümü için altyapı ve üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Doany, “282 bin kilometre uzunluğa çıkardığımız fiber ağ altyapımız ile hizmetlerimizi ülkenin en ücra köşelerine kadar götürüyor, Türkiye'de altyapıyı geliştirecek ve mükerrer yatırımları önlemede dünyaya örnek olacak sabit ve mobil işbirliği modelleri geliştiriyoruz. Bu amaçla Mayıs 2018'de diğer operatörlerle birlikte Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama işbirliği protokolüne imza attık. Protokol kapsamında ilk pilot çalışmayı ise yılın ikinci yarısında Sincan'da başarıyla hayata geçirdik. Bu konuda yapılan işbirliklerinin sonuçlarını almaya başladıkça, sabit altyapı paylaşım modelinin hem sektör hem de ülke menfaatine olduğunu hep birlikte daha açık ve net bir biçimde göreceğiz. Mobilde ise çeşitli aktif ve pasif paylaşım modellerini yine yıl içinde başlattığımız pilot çalışmalarla denemeye başladık. Burada kapasite, kapsama, şebeke memnuniyeti ve bağlantı kalitesi gibi birçok göstergede aldığımız etkileyici sonuçlar gelecek için umut vaat ediyor. İştirakimiz Argela aracılığı ile sabit ve mobil ağların optimizasyonu için geliştirdiğimiz şebeke dilimleme akıllı yazılımlarını dünyanın sayılı operatörlerine satarak ülke ekonomisine katkı sağladık. Argelaile 2018'de 5G alanındaki patent sayımızı 17'ye, tüm branşlardaki patent sayımızı ise 26'ya çıkardık'' şeklinde konuştu.

Doany sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Yıl içinde bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle Esenyurt'ta açtığımız Türkiye'nin en büyük veri merkezi ile veri depolama ve yönetimi alanında sadece Türkiye'nin değil çevre ülkelerin de veri merkezi ihtiyacını karşılayacak duruma geldik. Yine Ankara'da yeni genel müdürlük binamızda hizmete açtığımız Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi ile şirketlere sunduğumuz geleneksel ve yenilikçi kurumsal güvenlik hizmetlerinin çeşitliliğini de arttırmış bulunuyoruz. Türk Telekom, verimli bir çizgide artan performansı, yeni ortaklık yapısı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla sağlam ve güçlü duruşunu sürdürecek. Önümüzdeki dönemde faaliyet kârlılığımızı arttırırken dijitalleşme ve 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisine yatırım yapmaya ve Türkiye'yi geleceğe bağlarken paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz''.