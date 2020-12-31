Türk Telekom, 2020'de binlerce insanın hayatına dokundu

Türk Telekom, 2020'de de yaptığı projelerle binlerce insanın hayatına dokundu. İnternet ve e-ticaret eğitimi verdiği kadınların kariyer yolculuğuna, görme engelli bireylerin kitaplara ve sanat eserlerine ulaşmasına, amatör sporculara destek oldu, arama kurtarma ekibi TTAKE ile afet zamanlarında hayat kurtardı.

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla, 2020'de de binlerce hayata dokundu. Şirketin, kadınların istihdamından görme engellilerin kitaplara erişimine ve eğitim öğretimden amatör sporlara kadar Türkiye'ye Değer projelerini sürdürdüğü açıklandı.

Şirketin yaptığı projeler hakkında şu bilgiler verildi:

“Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesinde, 75 gönüllü eğitmen ile 4 bin kadına dijital pazarlama eğitimleri veren şirket, kadınların kariyer yolculuğunda 2020 yılında da yanlarındaydı. Türk Telekom'un, ‘Herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle hayata geçirdiği, ‘Telefon Kütüphanesi' uygulaması 10 bin aktif görme engelli kullanıcıya ulaştı. 250'den fazlası çocuk kitabı olmak üzere 2 bine yakın kitap ve dünyaca ünlü 20 tabloya sesli erişmeyi olanaklı kılan uygulamaya, 2020'de ilaç barkodu okuma özelliği eklendi. Bu sayede, görme engelliler, 6 binden fazla ilacın kullanma talimatına dair bilgilere sesli olarak kolayca erişebiliyor.

Şirketin az gören çocukların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Günışığı projesi ise 2020'nin ilk 3 ayında ‘Okulumda Günışığı Seminerleri' ile 13 binden fazla öğrenciye, yaklaşık 700 öğretmen ve yöneticiye ulaştı. Günışığı Pandemi Dönemi Açık Öğrenim Platformu ile 43 bin aileye eğitim verildi.

Doğal afetlerde de eğitim öğretimde de vatandaşın yanında

Şirketin Türkiye genelinde 11 bölgede yaklaşık 150 gönüllü çalışanından oluşan bir sivil savunma hareketi olan ‘Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), doğal afetlerde 2020'de de Türkiye'nin umudu oldu. TTAKE, Elazığ Depremi'nden İzmir Depremi'ne, Giresun Yağlıdere'deki selden Çaldağ bölgesindeki sele kadar farklı doğal afetlerde seferber oldu. Türkiye'de sporun gelişmesi için amatör sporlara yıllardır destek olan şirket, ülkenin dört bir yanında basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi 33 farklı branşta 40 spor kulübünü destekledi.